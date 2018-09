Oferta de qualidade

O que diferencia os cursos na área da formação executiva é o facto de a UPT, de um modo geral, pautar toda a sua oferta por "elevados padrões de qualidade", apresentando como preocupações centrais, no âmbito do seu projecto educativo e científico, a "actualidade e o alinhamento com as necessidades do mercado de trabalho, a centralidade da investigação e a sua estreita articulação com o ensino". Segundo explica Ana Paula Silva, a UPT tem o compromisso ambicioso de "combinar a excelência do conhecimento com a excelência do saber-fazer" e, face a essa missão, o seu corpo docente é "altamente qualificado". Depois, cada curso é diferente e tem as suas próprias características. "No caso, por exemplo, do MBA para Gestores de PME, falamos de um curso diferenciador, uma vez que todo ele se direcciona para a realidade específica das PME que constituem mais de 97% das empresas no Norte do país", recorda.

Parcerias

Cada curso da instituição tem as suas parcerias, no entanto, algumas são extensíveis a todos. As parcerias encontram-se nas páginas da internet de cada curso e nos respectivos folhetos e brochuras. "Tipicamente as parcerias estabelecem-se nos domínios da participação das empresas em seminários temáticos e workshops, no acolhimento de doutorandos para a realização de investigação aplicada e ao nível dos estágios curriculares de 1.º e 2.º ciclos. Apostamos na construção de pontes com o tecido empresarial, tendo sido criado inclusive um site para a cooperação externa no âmbito do Departamento de Economia e Gestão", informa.