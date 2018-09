Portugal reúne condições de excepção para a realização de eventos internacionais em termos de segurança, clima, beleza natural, património histórico. Somando-se a este contexto a existência de escolas portuguesas em posições de destaque nos "rankings" internacionais, o resultado é uma assinalável procura dos nossos programas, explica Luís Cardoso. "É o que sucede, por exemplo, com os mestrados, em que, neste momento, 50% dos nossos alunos são estrangeiros." E prossegue: "É o que acontece também na formação de executivos, na qual temos um conjunto de parcerias com várias escolas internacionais de referência, programas com empresas internacionais, programas com grupos portugueses internacionalizados, envolvendo quadros portugueses e estrangeiros – que decorrem em Portugal ou fora de Portugal – e mesmo programas de inscrição aberta destinados a executivos internacionais."

Indagado sobre o que distingue a Católica-Lisbon nesta área, responde que se tem diferenciado de outras escolas nacionais pela excelência do seu corpo docente, de perfil internacional e qualidade superior. Por oferecer programas com a maior relevância e actualidade. Por pautar a sua actuação por uma decidida orientação para o cliente e uma qualidade superior de serviço. "Finalmente, temos através da formação de executivos um relacionamento estreito com as melhores empresas e, portanto, o conhecimento no terreno dos desafios, tendências e necessidades do meio empresarial, construindo soluções customizadas de grande valor acrescentado."