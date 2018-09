Preparados para resolver problemas práticos

Sete pós-graduações, oito Executive Masters, Executive MBA e programas Corporate, direccionados a empresas. A oferta formativa do INDEG-ISCTE Executive Education, escola de formação de executivos, apresenta programas em diferentes áreas do conhecimento. Quem procura a instituição, diga-se, conhece bem esta realidade. As razões do sucesso desta formação executiva são descritas por Paulo Bento, presidente do INDEG-ISCTE Executive Education: "Não existe nenhuma outra instituição em que a relação aluno-aluno e aluno-professor seja comparável à do nosso Campus." "Se a isso acrescentarmos a proximidade com as empresas e a orientação para a prática, o resultado tem sido o reconhecimento pelo mercado de que o universo ISCTE-IUL prepara pessoas com maior capacidade de trabalho em equipa e com mais competência para resolver problemas práticos", acrescenta.

A importância da instituição foi reconhecida este ano pelo Financial Times, com a inclusão no seu ranking Executive Education. Um "presente" para o INDEG-ISCTE, que está a comemorar o seu 30.º aniversário. "É o culminar de um trabalho de base desenvolvido nos últimos anos e estamos felizes por isso. Agora estamos a trabalhar para que nos próximos anos consolidemos a posição e subamos no ranking", diz Paulo Bento.

No que diz respeito aos programas, o Executive MBA e os Executive Masters já se encontram a decorrer, ao contrário das pós-graduações, cujo início está marcado para o próximo mês de Janeiro. O presidente do INDEG-ISCTE explica que o objectivo principal de quem procura fazer uma pós-graduação é "o aprofundamento ou alargamento de conhecimentos e competências". "Amiúde, os participantes também referem como razão para a frequência a necessidade de mudança no percurso profissional ou exploração de novas áreas".

Pós-graduações

São sete os programas disponíveis no INDEG-ISCTE. A pós-graduação em Direcção Comercial destina-se a executivos que pretendem melhorar os seus conhecimentos em direcção comercial, profissionais e quadros superiores de marketing, trade marketing e vendas e directores e gestores comerciais ou de vendas e key account managers. Este programa actualiza conhecimentos e aprofunda competências cruciais para a direcção e liderança de equipas comerciais, incorpora os recentes conceitos e ferramentas de planeamento, entre outras mais-valias. Tem reputação internacional, ocupando o 30.º lugar no Eduniversal Best Masters Ranking 2018. Vai já para a sua 16.ª edição.

Para dar resposta ao crescimento do turismo em Portugal, o Top Management in Hospitality and Tourism dota profissionais, executivos, quadros e dirigentes com as competências de gestão específicas do sector. Esta pós-graduação dirige-se também a profissionais com experiência em gestão de empresas que pretendem reorientar a sua carreira para a área da hotelaria e do turismo. Esta vai ser a 4.ª edição.

O programa de Marketing, com especialização em Marketing Digital, destina-se a directores de marketing, de mercado, responsáveis de unidades de negócio, gestores de marca, empreendedores, profissionais ligados ao marketing e à publicidade. Dirige-se igualmente a gestores, executivos e quadros de diversas áreas que desejem alargar os seus conhecimentos em marketing digital. Esta pós-graduação – a 8.ª edição –desenvolve uma visão global sobre o marketing digital. Dá aos participantes conhecimentos e ferramentas para criarem uma estratégia de marketing adequada e, em simultâneo, responder aos desafios do digital. Paulo Bento refere que "uma área incontornável é o campo digital, que tem revelado um interesse crescente". As pós-graduações em Marketing Digital têm sido "muito concorridas", sendo, actualmente, "a referência na área".

A 13.ª edição da pós-graduação em Gestão e Marketing do Desporto fomenta o desenvolvimento de uma visão estratégica, sólida e integrada sobre esta temática. Desenvolve competências de gestão e de liderança para projectos desportivos. Promove a partilha de conhecimentos e de experiências com conceituados especialistas no domínio da gestão do desporto a nível nacional, e não só. É dirigido a executivos e profissionais que querem adquirir, actualizar ou aprofundar conhecimentos e competências nesta área. Outros destinatários são: dirigentes, quadros, técnicos e atletas de federações, associações e clubes, gestores de empresas ou profissionais de autarquias com ligações ao desporto. Tem como parceiro o Benfica.

O programa Analytics For Business, que vai para a sua 3.ª edição, tem como objectivo dotar os participantes da capacidade de conhecer os instrumentos analíticos, saber recomendá-los e usá-los nos seus ambientes profissionais. Promove, igualmente, a capacidade de comunicar resultados de soluções analíticas de forma clara. Explica o potencial do uso estratégico de big data na gestão, desenvolvimento de produtos ou serviços e criação de processos de gestão inovadores. E muito mais. Destinatários: executivos e gestores com experiência profissional que pretendam conhecer soluções de negócio sustentadas na análise de informação e no conhecimento. Quadros superiores que desejam uma formação sólida e inovadora em business analytics. Executivos, directores e gestores de áreas como marketing, pesquisa de mercados, logística, tecnologias e sistemas de informação, finanças, controlo de gestão, auditoria, recursos humanos, consultoria e outras funções relacionadas com a estratégia.

Contabilidade e Fiscalidade

A pós-graduação em Gestão Fiscal vai começar, em Janeiro, a sua 19.ª edição. É a pós-graduação que conta com mais edições no INDEG-ISCTE. Este programa, abrangente, dirige-se aexecutivos e quadros superiores ou intermédios, administradores, gestores, consultores, auditores, economistas, contabilistas e ROC, juristas, advogados, entre outras profissões, que tencionam aprofundar conhecimentos e competências em gestão fiscal. O programa dá aos participantes conhecimentos teórico-práticos para dominar o sistema fiscal português, aborda os principais impostos, benefícios fiscais e incentivos ao investimento, cruciais para as empresas nacionais, e muito mais. Um programa de sucesso como o comprova o 44.º lugar no Eduniversal Best Masters Ranking 2015/2016.

Quadros médios e superiores das áreas de contabilidade ou finanças, auditores, consultores, executivos e outros profissionais que têm como objectivo actualizar conhecimentos em contabilidade financeira são os destinatários da pós-graduação em Contabilidade Financeira Avançada. Este programa, que em Janeiro inicia a sua 3.ª edição, actualiza conhecimentos no contexto de aplicação do Novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC); desenvolve conhecimentos sobre as principais diferenças entre o SNC e as IFRS, entre outras vantagens.

Para saber todas as informações sobre as pós-graduações do INDEG-ISCTE aceda a https://indeg.iscte-iul.pt/pagina/posgraduacoes.