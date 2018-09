Profissionais em áreas tecnológicas cada vez mais valorizados

A economia está a crescer, tornando o mercado cada vez mais dinâmico, com uma multiplicidade de funções a surgirem altamente meticulosas e especializadas. Este dinamismo faz com que as empresas sintam a necessidade de contratar profissionais especializados em áreas emergentes, tais como data science, segurança informática ou protecção de dados, temas cada vez mais na agenda dos decisores e líderes das organizações.

A formação nestes sectores, crucial para criar especialistas nestas áreas emergentes, permite, assim, a valorização e a diferenciação dos candidatos. Pode também ser a chave para se encontrarem novas e vantajosas oportunidades profissionais e inclusive para evolução na carreira.

Com atenção a esta realidade, as pós-graduações na Rumos são programas de estudo assentes nas exigências do mercado. O corpo docente é composto por profissionais no activo, de empresas reconhecidas no mercado nacional e internacional.

Actualmente, todo o tipo de indústria está a recrutar data scientists em Portugal, o que reflecte a transversalidade deste tema. Desde empresas do sector das telecomunicações e retalho até à indústria financeira, passando por start-ups e grandes empresas a nível internacional.

A pós-graduação em Data Science na Rumos destina-se a todos aqueles que queiram adquirir conhecimentos que lhes permitam tirar partido desta nova capacidade estratégica, dotando-os dos conhecimentos necessários para retirar o máximo valor dos dados, dando uma visão detalhada, teórica e prática de conceitos e metodologias.

Segundo Filipa Rodrigues, data scientist na OutSystems e coordenadora científica da pós-graduação em Data Science na Rumos, "o data scientist tem como principal papel responder a questões relevantes para o negócio das organizações utilizando dados (geralmente grandes volumes). Essas questões podem ser de diferentes naturezas, desde previsão de comportamentos de clientes e mercados à compreensão de relações e fenómenos, sendo que todo o processo de data science visa sempre a criação de valor para o negócio. Esse valor pode ser traduzido e quantificado em diferentes métricas, como aumento das vendas, atracção e retenção de clientes ou optimização de custos". Além de Filipa Rodrigues, o corpo docente é composto por Luís Silva, data scientist na Feedzai, Luís Baía, data scientist na Farfetch, Manuela Almeida, data scientist na Talkdesk, Miguel Guedes, director of Consulting na CGI, Filipa Peleja, data scientist na Vodafone Portugal, Carlos Rodrigues, data scientist e big data engineer na Marionete, Hugo Lopes, data scientist na James, Daniel Ferrari, data scientist na Talkdesk, Rui Machado, manager of BI and Big Data na Jumia, e Ricardo Pereira, data scientist e co-founder da DareData Engineering.

A segurança informática e a protecção de dados são outros dois temas que estão na ordem do dia e que assumem um papel cada vez mais importante na gestão e defesa das organizações.

De acordo com um estudo da Kaspersky Lab, em 2018, existe um aumento dos orçamentos de segurança informática, com as empresas a alocarem quase um terço do seu orçamento de TI (valor médio de 7,7 milhões de euros) em cibersegurança.

Cientes da complexidade do tema e fruto da elevada procura, a Rumos, em parceria com a Universidade Atlântica, criou a pós-graduação em Cyber Security & Data Protection.

Esta pós-graduação pretende tornar os alunos aptos a compreenderem os riscos, as causas de ataques e as ameaças de segurança que poderão afectar as organizações. Tem ainda como objectivo proporcionar os conhecimentos necessários para implementar um sistema de gestão de segurança, alinhado com as normas e os objectivos de negócio, por forma a garantir a segurança da informação e os dados de uma organização.

As sessões das pós-graduações realizam-se em horário pós-laboral, em Lisboa e Porto, podendo, no entanto, o aluno assistir e participar nestes programas de qualquer parte do mundo, através da metodologia Live Training.

Os programas completos das pós-graduações podem ser consultados em www.rumos.pt.