Uma escola diferente

Inovação, internacionalização e relação com as empresas são as prioridades dos cursos da Católica Porto Business School

Inovação, internacionalização e relação com as empresas. Estas são as três prioridades estratégicas dos cursos da Católica Porto Business School e o que marca a diferença. Ana Côrte-Real salienta que a proximidade com as empresas são o "core" do desenvolvimento e crescimento da escola. "É o envolvimento das empresas em todos os níveis de ensino que nos permite desenvolver os programas adequados às necessidades do mercado. Que nos permite sermos vistos como parceiros da sua estratégia de desenvolvimento, seja nacional ou internacional. Que nos garante que a nossa oferta está adequada aos desafios das empresas."

Para demonstrar o envolvimento supracitado, a associate dean da Católica Porto Business School explica que as empresas "são membros dos conselhos consultivos, dos projectos multidisciplinares, dos estágios de Verão e dos estágios curriculares no âmbito dos mestrados, participam nos programas de mentoring, no centro de avaliação de competências, nos projectos de consultoria, nos Career Days" e muito mais.