Para onde caminha o mercado de emprego?

No olhar que o estudo do Fórum Económico Mundial lançou sobre o mercado de emprego em 2020, há um conjunto de profissões que se destacam pelo crescimento da procura nos próximos anos, indicadores que podem ser úteis para quem está a ponderar áreas de especialização.

Analistas de dados é a mais apontada, pela necessidade crescente que as empresas vão ter de compreender e tirar partido das gigantescas quantidades de dados geradas pela digitalização de serviços. A procura de vendedores especializados também continuará em alta. Num cenário em que as inovações técnicas associadas a cada produto tendem a tornar-se cada vez mais complexas e as necessidades de cada cliente também, será ainda mais importante ter quem saiba explicar e vender os produtos. Nas áreas da engenharia destaque para a bioquímica, nanotecnologia e robótica.

Especialistas em sistemas de informação geoespacial, na gestão de questões regulatórias e gestores aptos para lidar com as transformações profundas em sectores como a energia, os media ou entretenimento também se destacam.

Em termos mais genéricos atributos como a capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de persuasão, inteligência emocional, pensamento crítico, capacidade de ouvir, criatividade ou raciocínio matemático estão entre os atributos que os 3 milhões de inquiridos no estudo Fórum Económico Mundial dizem que vão privilegiar no recrutamento, até 2020.