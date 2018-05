Um quinto dos alunos de MBA do ISEG são estrangeiros

Com 34 anos de história, o MBA do ISEG deu um passo definitivo para a internacionalização. É uma das peças de um portefólio de ofertas formativas para executivos que aposta na diversidade de opções e na ligação à indústria para garantir permanente actualidade.

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) começou a leccionar no ano passado o seu MBA em inglês e o impacto da mudança foi imediato. Vinte por cento dos alunos da última edição são estrangeiros, com origens tão diversas como a China ou a Colômbia, num mix que para José Veríssimo, professor associado e responsável de Marketing e Relações Externas do ISEG, enriqueceu o curso, trazendo novas vivências e experiências para o grupo. A expectativa para a edição que arrancará no próximo mês de Setembro é de que a representatividade destes estudantes se repita, em proporções idênticas ou superiores.

O MBA do ISEG é um dos mais antigos do país. Segue em 2018 para a 35.ª edição e é o único programa do género na Universidade de Lisboa, que integra 18 escolas. Leva no próprio currículo mais de mil pessoas formadas e tem algumas particularidades singulares, que também estarão a contribuir para o aumento da procura registada nos últimos anos.

A semana internacional do programa é passada em Silicon Valley, São Francisco, uma opção que "posiciona o curso de uma forma muito própria", relativamente a outros MBA mais direccionados para a gestão, defende José Veríssimo. Aqui procura-se colocar uma tónica forte no empreendedorismo. "Embora o nosso MBA não queira formar só empreendedores, quer ajudar a desenvolver essa veia. Não precisa de ser na criação de novas empresas, mas também na criação de novos projectos dentro da empresa. O chamado intra-empreendedorismo."

Com a aposta no inglês, como língua oficial do programa de MBA, o ISEG assume o aluno estrangeiro como uma prioridade, que está a ser trabalhada noutras dimensões.

A acreditação internacional do MBA pela AMBA, a par de outras distinções internacionais já garantidas pela instituição, facilita a estratégia de comunicação com este público, reconhece José Veríssimo. É quem não conhece nada sobre o país que mais recorre a este tipo de referências para tomar decisões, defende, e é também a pensar nisso que a instituição tem em marcha o processo de acreditação de todos os cursos de gestão pela AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Espera-se que o processo esteja concluído até final do ano e que seja mais um passo relevante para dar visibilidade à oferta formativa do ISEG dentro, e sobretudo, fora de portas.

No portefólio de cursos direccionados a executivos, a aposta passa por manter um leque de opções que cubra a generalidade das áreas, no âmbito das pós-graduações, e por responder a necessidades mais específicas do mercado, com cursos de duração mais curta.

A renovação e a actualização das ofertas são geridas pelas estruturas de coordenação científica de cada curso, em consonância com os parceiros que a escola liga a cada formação.



Na escolha destes parceiros privilegiam-se, por isso, especialistas em cada uma das áreas que, além da marca, envolvam pessoas no desenho e revisão permanente dos programas, explica José Veríssimo.

"A ligação a parceiros abre o produto para aquilo que são as necessidades actuais", sublinha. Este é um exercício que é feito todos os anos e que vai também criando espaço para novas apostas. Em estreia está este ano, por exemplo, uma pós-graduação de Competitive Intelligence.

Nas formações com duração mais curta preparam-se várias novidades como esta: Futures, Strategic Design e Innovation. São 29 horas pensadas para perfis mais seniores, em que o desafio passa por desenvolver novas capacidades de antecipar tendências, explorar cenários e aprender a aplicá-los em estratégias e processos de inovação. Convidados nacionais e internacionais com perfis diversos vêm a Lisboa partilhar visões de futuro, nas "talks" e apresentações que integram a formação. O chefe português José Avillez é um dos convidados.