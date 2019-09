Católica Porto Business School responde às tendências

Escola com enorme reputação na formação executiva, a Católica Porto Business School vai manter em 2019/20 a sua abordagem baseada numa oferta de cursos que visa dar resposta a tendências, mantendo os programas estruturais de qualquer portefólio de formação na área da gestão, mas apostando sempre na sua melhoria. Neste sentido, a Católica Porto Business School terá uma reformulação do Programa Intensivo de Gestão, de forma a que "os seus participantes se tornem mais preparados para repensar os seus modelos de negócio, quer do ponto de vista da eficiência, quer do ponto de vista da competitividade", começa por explicar Ana Côrte-Real, associate dean da Católica Porto Business School. Assim, a metodologia do programa será mais "virada para a ação", logo, os vários módulos vão incorporar "trabalhos práticos, complementares, realizados em torno de uma linha de ação designada por conceção de um modelo de negócio". "Este programa ainda tem as candidaturas abertas até ao final de setembro, tendo início no final de outubro."

A pós-graduação de Gestão para Juristas, "o curso de excelência e de maior reputação a nível nacional, será relançada, a partir de uma atualização de conteúdos, incorporando matérias como inovação e digitalização, tão prementes neste setor". Aqui, destaque para a parceria com a Microsoft. A área de marketing, caracterizada por cursos de curta duração, foi reformulada, e será lançada uma pós-graduação que "assentará em temas como transformação organizacional, tendências dos consumidores, transformação dos negócios, gestão da marca, gestão da experiência do cliente, a par de uma forte aposta no autoconhecimento, transformação pessoal e liderança". Está pós-graduação em Marketing – prossegue Ana Côrte-Real – terá uma metodologia baseada em estudos de casos, critical thinking, action learning, implicando a apresentação de um projeto final, que terá acompanhamento tutorial ao longo do curso. "Continuaremos a apostar na oferta de formação no Funchal, em parceria com a Ordem dos Advogados, lançando a primeira edição do Curso Intensivo de Fiscalidade, em janeiro de 2020, depois do sucesso do Programa de Finanças e Contabilidade para Juristas", informa a responsável da Católica Porto Business School. Ana Côrte-Real não termina sem mencionar o curso de Controlo de Gestão – da Estratégia à Ação, "um programa que tem sistematicamente uma forte procura". "Ainda está em fase de candidaturas, com início em novembro." MBA Atlântico e MBA Executivo Sobre os icónicos MBA Atlântico e Executivo, a docente realça que este ano foram "reacreditados pela AMBA, por cinco anos, e sem qualquer recomendação para o próximo processo", o que deixa a escola extremamente confiante na qualidade de ambos os programas. O MBA Atlântico está neste momento a decorrer no Brasil, no IAG da PUC- Rio, onde terminará a 8.ª edição. Quanto ao MBA Executivo, acabou de iniciar, "capitalizando na experiência de aprendizagem do primeiro ano da edição anterior, após forte reformulação, em que a maior preocupação é reforçar a atividade com o clube de empresas, algo extremamente valorizado pelos alunos, professores e parceiros empresariais".