Coaching: abordagem eficaz

Bastante falado e igualmente utilizado, o coaching é uma metodologia que é procurada amiúde por empresas e colaboradores com o objetivo de atingir metas e desenvolver-se profissionalmente. Mário Ceitil, presidente da Direção Nacional da APG, refere, em relação à importância do coaching, que é "um infinito assunto". De forma breve explica que o coaching, entendido na sua dimensão mais "popular", constitui um "poderoso instrumento para garantir uma eficaz transferência da formação para a prática". É um poderoso auxiliar para que cada pessoa possa encontrar o "seu" próprio meio para ser mais eficaz e, mesmo, mais feliz.

Sobre a importância do coaching, José Cardeira Seno, partner da Prime Search, diz que esta abordagem tem conseguido uma "grande aceitação e relevância, porque está bem comprovado que perante profissionais com um nível de conhecimento idêntico, o que permite diferenciar o seu desempenho são as competências comportamentais – comunicação, relacionamento, negociação, liderança, trabalho em equipa, gestão de conflitos, etc." E o coaching é a abordagem que permite "maior eficácia" no desenvolvimento dessas competências.