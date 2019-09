ISEG Executive Education com oferta extensa e variada

O ISEG Executive Education possui uma oferta rica na formação executiva. O seu MBA, as pós-graduações e os diversos cursos garantem aos executivos portugueses que frequentem esta universidade que saem para o mercado de trabalho com mais competências e mais aptos para ajudarem as suas empresas e as próprias carreiras. Da supracitada oferta, Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education, começa por apontar o MBA, que é "o MBA da Universidade de Lisboa e, só por isso, merece destaque", dado que se trata da "maior e melhor universidade portuguesa, segundo todos os rankings internacionais". "A escola tem as acreditações internacionais AACSB e AMBA. O curso, que é integralmente lecionado em inglês, assegura uma grande diversidade e riqueza de experiências e contactos empresariais, incluindo uma visita de uma semana a Silicon Valley."

No que diz respeito às pós-graduações, em áreas muito diversificadas da gestão, são uma "referência" no ISEG Executive Education. Apresentam-se como uma "excelente solução para profissionais que pretendem assumir um novo rumo na sua carreira, ou valorizar consideravelmente as suas competências, constituindo-se numa formação estruturante, lecionada em horário pós-laboral".

Em relação à formação de executivos, são já "14 os cursos definidos durante o período letivo de 2019/2020". Segundo Luís Cardoso, o objetivo é ter uma oferta "state of the art", num modelo de curta duração (até 80 horas), que assegure aos executivos o reforço de competências fundamentais para o seu sucesso. "Teremos, também, fortes parcerias na área da formação de executivos, para assegurar a melhor experiência de ensino", assegura, exemplificando com o World Economic Forum, no curso Futures, Strategic Design & Innovation, a realizar-se em novembro. E dá outros exemplos: "Uma visita à Google e Konica Minolta, em Madrid, no curso Leading Digital Strategy, que arrancará no início de 2020, ou a Vanguard Properties, responsável pelos empreendimentos Castilho 203 e Muda Reserve da Comporta, em cocoordenação do curso Luxury Real Estate Sales Management Course, que decorrerá igualmente em novembro."

O presidente do ISEG Executive Education destaca ainda os cursos na área da gestão de recursos humanos e liderança, como o Leadership Development Mindfulness, a arrancar também já em novembro, com a participação de Marc Lesser, um dos criadores do Search Inside Yourself da Google.

O corpo docente mais qualificado do país

Questionado sobre o que diferencia os programas ou os cursos do ISEG Executive Education, Luís Cardoso responde que a primeira nota de grande destaque é a "excelência do corpo docente, o maior e mais qualificado em Portugal". Este inclui "professores de carreira doutorados nas melhores escolas internacionais e executivos com valiosa experiência no terreno". O responsável relembra ainda as instalações "únicas e inspiradoras, entre a Lapa e a Madragoa, mas com estacionamento assegurado para os alunos".