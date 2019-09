MBA: um salto na carreira

Os profissionais voltam à escola com um intuito: evoluir. Seja em cursos executivos, pós-graduações, MBA… Indagada sobre quais são as expectativas de um colaborador quando decide frequentar um MBA, por exemplo, Ana Côrte-Real responde que estas estão relacionadas com a aquisição de conhecimentos e de novas competências. "Os nossos alunos quando ingressam num MBA podem procurar dar um salto qualitativo nas suas carreiras profissionais, podem procurar competências que lhes permitam reconverter o percurso profissional, outras vezes esperam unicamente obter uma atualização de conhecimentos e a apreensão das principais tendências do contexto atual, seja nacional ou internacional."

No que toca especificamente aos MBA da Católica Porto Business School, e pela aposta que se faz nas soft skills, os alunos procuram muitas vezes estas valências comportamentais de forma a "ganharem competências na liderança de equipas e dos processos de mudanças organizacionais". Face à aposta no serviço Career and Development, os alunos têm também "uma expectativa de usufruírem de um serviço, inserido no MBA, de gestão de carreira, de coaching e acompanhamento por mentores".

Como a Católica Porto Business School tem reputação de ter estreita ligação ao tecido empresarial, criou-se uma expectativa de uma forte relação com as empresas, o que todos os anos é "respondida de forma mais profunda e diversificada". "Merece ainda ser mencionado que alguns alunos procuram, com a aposta no MBA, um espaço que lhes permita reforçar o networking, conhecer outros setores de atividade, fruto do perfil dos colegas, e ganhar novas perspetivas sobre a sua atividade. Não há como sair da rotina, da gestão corrente, e apostar na formação, para que se consiga pensar mais estrategicamente e menos numa lógica operacional e de curto prazo."

Os cursos com mais sucesso

Sobre os cursos que estão a ter mais procura, e crescente, são os seguintes na área de gestão geral: "MBA Executivo, Curso Geral de Gestão e Programa Intensivo de Gestão." Em 2019, a escola abriu duas turmas do Curso Geral de Gestão, por considerar fundamental manter grupos de cerca de 30 alunos por turma, pois só assim se pode garantir "uma experiência de aprendizagem gratificante". "Em 2019, lançámos, igualmente, duas edições do Programa Intensivo de Gestão."

Ao nível dos programas especializados, destaca-se, continuamente, "a pós-graduação de Gestão na Saúde, bem como o Curso Intensivo de Fiscalidade".