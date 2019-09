Organizações estão cada vez mais sensíveis para “os dados”

A Rumos, empresa que é um ícone em Portugal no que diz respeito aos serviços, soluções ou programas que oferece na área da tecnologia de informação, tem propriedade para falar neste tema. Por isso, questionámos Jorge Lopes, diretor da Rumos, sobre quão importante é para as empresas terem nas suas fileiras profissionais com formação em setores como data science, segurança informática ou proteção de dados. O responsável da Rumos esclarece que as organizações estão cada vez mais sensíveis para o facto de terem um ativo extraordinário – os dados – por explorar, e a consequente rentabilidade que o investimento em projetos de data science lhes pode trazer.

"Como tal, a necessidade de profissionais qualificados nesta área é indiscutível e as oportunidades de emprego estão a crescer. A sensibilização para a necessidade de profissionais qualificados em segurança da informação tem também aumentado e estima-se que cresça ainda mais, considerando que as organizações já perceberam o risco que correm e as consequências desastrosas da falta de um sistema de segurança de informação que, mais do que proteja, assegure a continuidade do negócio após os inevitáveis e cada vez mais sofisticados ataques cibernéticos."

Desta forma, prossegue Jorge Lopes, ao especializarem-se numa área de conhecimento emergente, os profissionais, pós-graduados nas formações desenvolvidas pela Universidade Atlântica em colaboração com a Rumos, tornam-se "elementos catalisadores de inovação e crescimento nas suas organizações". "Levam com eles as ferramentas e o conhecimento partilhado pelos docentes – que são também profissionais experientes nas áreas de conhecimento em questão e que trabalham em grandes players do mercado – para implementarem novas tecnologias e formas de trabalho nas organizações."