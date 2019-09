Parceira das empresas

Católica Porto Business School é vista como mais do que uma simples entidade de formação.

A Católica Porto Business School oferece formação customizada para dar resposta às especificidades de cada empresa. O ponto mais forte de diferenciação dessa formação assenta no facto de a escola se posicionar junto dos seus clientes como parceira e não como "vendedora" de formação. "Este posicionamento traduz-se, desde logo, por estarmos disponíveis e motivados para ajudar as empresas a fazerem o correto diagnóstico das necessidades de formação", diz Ana Côrte-Real, associate dean da Católica Porto Business School. Este passo, continua, é determinante para as empresas maximizarem o impacto da formação e para que os seus colaboradores encarem estes projetos não como algo que a empresa "quer que façam", mas como algo que lhes trará valor.