Portucalense: universidade sempre atualizada

Instituição prestigiada no ensino superior português, a Universidade Portucalense tem uma oferta bastante diversificada na formação executiva. Atenta e atual, a Universidade Portucalense – ou UPT – possui na oferta formativa avançada vários cursos reconhecidos pelo mercado, como é o caso do MBA para Gestores de PME, que iniciará a 11ª edição em outubro. Porém, a UPT está sempre empenhada em saber quais são as novas necessidades formativas dos profissionais e empresas, pelo que a atualização dos seus cursos, em termos de conteúdos, modelos e ferramentas, e da própria oferta formativa está sempre presente.

Por isso, e no que diz respeito a novidades, este ano a UPT tem "um novo Short Master Executivo em Direito e Gestão, e uma nova Formação Aplicada: Dois Caminhos uma Estratégia – Transformação Digital", informa Cláudia Carvalho, administradora executiva de Marketing e Comunicação da UPT. "Adicionalmente, no último ano letivo lançámos um inovador programa de doutoramento em Ciências Empresariais, em parceria com cerca de duas dezenas de grandes empresas estabelecidas em Portugal. É um doutoramento colaborativo entre a indústria e a academia, que visa dar resposta a desafios concretos das empresas", acrescenta a responsável.

Candidaturas abertas este mês e até 12 de Outubro

Para os supracitados cursos ainda há vagas. No que diz respeito ao MBA para Gestores de PME, as candidaturas estão abertas até dia 12 de outubro. O Short Master Executivo em Direito e Gestão e a Formação Aplicada: Dois Caminhos uma Estratégia – Transformação Digital abrem o período de candidaturas em meados de setembro, sendo que as aulas terão início em janeiro de 2020. Por sua vez, o doutoramento em Ciências Empresariais ainda tem candidaturas abertas.

Indagada sobre o que diferencia estes novos programas, Cláudia Carvalho responde "a qualidade do corpo docente e o funcionamento em horário pós-laboral", duas características valorizadas pelos estudantes. Mais: "A componente prática é muito importante nos nossos cursos executivos, e na maior parte deles existem atividades diversas, como sejam visitas a empresas, análise de casos reais para encontrar soluções inovadoras, apresentações e workshops organizados com empresas parceiras, etc." A responsável aponta ainda a transformação do conhecimento em inovação e ação, que no fundo é o papel mais relevante da universidade.

Um curso que interessa à maioria das empresas

Ao pedido para destacar um curso do segmento da formação para executivos, seja novo ou não, Cláudia Carvalho recorda que todos os cursos da UPT têm características desenhadas para os seus públicos-alvo. Não obstante, destacaria o curso de MBA para Gestores de PME, por diversos motivos. "Por um lado, este MBA, especificamente concebido para o segmento das PME – que representam cerca de 97% das empresas do Norte do país –, proporciona uma preparação muito consistente na área da gestão, desenvolvendo conhecimentos relevantes de estratégia, finanças, marketing, controlo de gestão, gestão de operações, fiscalidade, gestão de equipas, entre outros." E continua: "Adicionalmente, ao longo do curso são desenvolvidas competências sociais e de liderança, de comunicação, de empreendedorismo, entre outras, que são muito impactantes para o crescimento profissional e pessoal. Por último, o networking entre estudantes, docentes e empresários é muito apreciado por todos os envolvidos."



Oferta extensa e variada





A oferta formativa da UPT para o segmento executivo é bastante interessante e diversificada, nas áreas da gestão, direito, informática/tecnologias, turismo e cultura, psicologia e educação. "São cursos com tipologias e durações diferentes: pós-graduações, short masters, formações aplicadas e ainda cursos de preparação. O nosso doutoramento em Ciências Empresariais tem também uma fortíssima ligação às empresas", explica Cláudia Carvalho. A informação sobre os cursos encontra-se disponível em www.upt.pt, incluindo os contactos institucionais dos coordenadores dos cursos, disponíveis para esclarecer qualquer questão mais específica ou inclusive para reunir com os potenciais interessados.