Rumos garante selo de qualidade

A Rumos foi criada em 1992 e desde então disponibiliza formação em tecnologias de informação para profissionais técnicos. Todavia, cedo desenvolveu formação em áreas associadas a gestão e apoio aos serviços e ao negócio. Nesse sentido, a oferta de formação que a Rumos disponibiliza a executivos é "certificada em tecnologias da informação e acreditada por fabricantes mundiais de hardware e software, bem como por entidades independentes que advêm das parcerias que se foram estabelecendo com os mais relevantes players nacionais e internacionais", começa por explica Jorge Lopes, diretor da Rumos. Nesta oferta certificada, os parceiros da Rumos são "prestigiadas entidades ligadas às novas tecnologias de informação internacionais, tais como a Microsoft, a AWS, a Cisco, a Red Hat, a VMware, entre outras, e que cobrem várias áreas das TI e, por isso, destinam-se a profissionais de vários perfis técnicos".

O responsável acrescenta que a empresa disponibiliza igualmente formação em áreas ligadas à "gestão e tomada de decisão, a gestores e decisores, tais como Project Management, IT Service Management, Business Analysis, Data Science, Business Intelligence e Power BI".

As formações na Rumos estão disponíveis em horário laboral e pós-laboral, em formato presencial ou online – síncronas ou assíncronas, adequando-se assim facilmente à disponibilidade de cada profissional.

Protocolo com a Universidade Atlântica

Numa área mais especializada, a Rumos estabeleceu um "protocolo de colaboração com a Universidade Atlântica" para desenvolver as pós-graduações. Estas formações são desenhadas para "ajudar os executivos a especializarem-se e desenvolverem competências em áreas emergentes e críticas para as empresas". O objetivo passa por "transformar os profissionais em elementos valiosos e diferenciadores para as organizações em que estiverem inseridos", contribuindo desta maneira para aumentar a competitividade e o crescimento das empresas nacionais.

Nestas pós-graduações, a Rumos uniu a experiência pedagógica da Universidade Atlântica ao seu reconhecido know-how nesta área tecnológica. "Somos afinal uma das empresas mais reconhecidas no mercado da formação e certificação técnica em Portugal", salienta Jorge Lopes e prossegue: "A preocupação com a utilidade dos temas ensinados reflete-se na metodologia, muito focada na utilização prática dos conhecimentos através de casos de estudo baseados em situações reais; e no corpo docente, constituído por profissionais, que, além das competências pedagógicas, estão no ativo a colaborar em empresas com grande reconhecimento no mercado. O corpo docente da pós-graduação em Data Science, por exemplo, conta com profissionais a colaborar em empresas como a Feedzai, a Talkdesk, a Farfetch, a Vodafone, entre outras."

Registe-se ainda que as pós-graduações, ao serem desenvolvidas no âmbito de um protocolo de colaboração estabelecido entre a Universidade Atlântica e a Rumos, atribuem os créditos ECTS correspondentes a este tipo de formação.