Licenciatura é o ponto de partida

Atualmente, as instituições partilham a opinião de que já não chega ter uma licenciatura para evoluir no mercado de trabalho. Alice Trindade, diretora do Instituto de Estudos Pós-Graduados do ISCSP-ULisboa, refere que "as licenciaturas são breves e mais generalistas, abrindo portas a múltiplas subespecializações".

Por sua vez, Carlos Brito, vice-reitor para Investigação e Internacionalização da Universidade Portucalense, explica que "os conhecimentos adquiridos durante uma licenciatura rapidamente se tornam obsoletos". "É por isso que é necessária a formação ao longo da vida – para uma atualização de conhecimentos, mas também para a aquisição de novas competências que permitam abraçar novos desafios profissionais e pessoais".

Já Hugo Miguel Dias, PwC’s Academy partner, diz mesmo não saber "se alguma vez chegou" a ter uma licenciatura. "O profissional dos dias de hoje tem de querer evoluir constantemente e estar aberto à mudança e, como sabemos, aquilo que aprendemos na licenciatura é apenas uma base que necessita de ser alavancada ao longo da vida por diversas fontes", afirma.