A inovação na formação de executivos do ISG é muito mais ágil e proativa

O objetivo do ISG |Business & Economics School para este ano letivo passa por aumentar a percentagem de alunos inscritos em programas de formação avançada e continuar a crescer neste segmento, como acontece há três anos. "Atualmente, 21% dos alunos do ISG são de formação avançada, sendo o objetivo até 2025 que esse valor se situe entre os 40% e os 50%, enfatizando a nossa natureza de business school", afirma Miguel Varela, diretor do ISG.

Boas perspetivas, portanto, o que não surpreende, atendendo à qualidade do ensino ministrado na instituição. A Formação de Executivos do Instituto Superior de Gestão é um dos destaques, por isso, perguntámos a Miguel Varela o que distingue esta área. O responsável responde que o ISG sempre foi uma escola "orientada para o mercado e em permanente contacto com os diversos setores de atividade pelo que a inovação na formação de executivos é muito mais ágil e proativa, pois não exige muitas burocracias e formalidades como as inovações e alterações nos cursos conducentes a grau académico". "Diria ainda que os dois fatores diferenciadores residem no facto de os docentes da formação de executivos terem todos experiência empresarial e de mercado e também no facto de cada curso ter parceria com associações ou empresas da área e acreditações/certificações próprias", acrescenta.

Pelo supracitado e pela adaptação às necessidades das organizações, a business school é muito procurada para formação customizada. Miguel Varela explica que é usual a sua escola adaptar os conteúdos e também a duração das formações. "Estas podem ser lecionadas no ISG ou nas instalações da empresa ou entidade que nos contacte. As horas da formação podem ser dadas de forma mais ou menos intensiva de acordo com as necessidades e expectativas do cliente", informa.

Das áreas tradicionais às formações de banda muito estreita

A oferta de programas na Formação Executiva do ISG é extensa, pois cobre todas as áreas tradicionais da gestão, das finanças, aos recursos humanos e ao marketing. Mas vai mais além: tem formações de banda muito estreita como a gestão imobiliária, a gestão de projetos, a logística e transportes, a fiscalidade avançada e formação para a Administração Pública.

Além dos mestrados, não faltam pós-graduações, sendo sete delas novas. À questão de porquê tantos cursos novos, Miguel Varela recorda que "o mercado muda atualmente a um ritmo avassalador e as instituições de ensino devem acompanhar essa mudança, respondendo com oferta formativa adequada".

E as candidaturas para estes cursos novos ainda estão abertas ou já têm as vagas totalmente preenchidas? "Ainda decorrem candidaturas e inscrições, sendo que para alguns dos cursos as vagas estão quase totalmente preenchidas. Já no ano letivo anterior, o ISG promoveu a realização de mais do que uma edição do mesmo curso para fazer face à procura", relembra.





Áreas novas com muita procura

As pós-graduações em Fiscalidade Avançada, Coaching Executivo e Liderança de Alta Performance e Gestão Estratégica dos Municípios: Governação e Sustentabilidade têm sido apontadas pela sua relevância. Miguel Varela explica que estes cursos são produtos novos, que surgem no seguimento da necessidade de responder à procura.

A área da fiscalidade é uma bandeira antiga do ISG que tem "um Centro de Investigação Tributária que também gere o repositório da revista de fiscalidade, editada pelo ISG".

Quanto ao coaching e liderança têm muita procura e o Instituto Superior de Gestão "também desenvolve investigação e conta com ótimos especialistas na área".

No que toca à gestão de municípios está ligada à administração pública local, em que a business school tem igualmente "docentes e investigadores experientes". "Soubemos incorporar as tendências atuais dos ODS com a questão da governação", realça.