É simples de perceber por que motivo um gestor procura o ISEG e os seus programas de formação executiva: "O ISEG é a escola de gestão e economia da Universidade de Lisboa, a maior e melhor universidade portuguesa segundo todos os rankings internacionais. O corpo docente é o maior e mais qualificado em Portugal, com cerca de 170 professores de carreira, a que se juntam profissionais com valiosa experiência de mercado", afirma Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education. A estes fatores, acrescenta o responsável, juntam-se o rigor reconhecido, as valências hoje fundamentais em áreas como estratégia, liderança, sustentabilidade e matemática aplicada à gestão e ao big data, e um foco nas necessidades das empresas e dos profissionais, que se refletem numa formação estruturante para os participantes, com reflexo no seu percurso.

Pelos motivos expostos não surpreende o sucesso da escola, mesmo em período de pandemia. "2020 foi um ano de grande turbulência, que se revelou por isso difícil para a maioria das escolas de negócios", relembra Luís Cardoso e prossegue: "Felizmente, no nosso caso tivemos um ano excelente, com os melhores resultados de sempre, programas esgotados e elevadas avaliações dos participantes, o que significa que o mercado está a reconhecer e a validar a estratégia que vimos desenvolvendo. Em 2021, felizmente, esta tendência está a acentuar-se, prevemos de novo um ano muito rico, com inovação e muitos projetos valiosos desenvolvidos com empresas de referência."

ISEG MBA: uma experiência de formação inovadora

Nos muitos programas do ISEG Executive Education realce-se o ISEG MBA, o MBA da Universidade de Lisboa, por ser uma experiência de formação "inovadora, que ao ‘core’ da gestão junta temas como a disrupção tecnológica, sustentabilidade, prospetiva e liderança". Este MBA tem parceiros valiosos, como o IST e o World Economic Forum, e assegura experiências imersivas, como uma visita a Silicon Valley.

Em relação às pós-graduações, em formato presencial e blended learning, "têm na Gestão Empresarial e Análise Financeira duas referências, a que se juntam apostas que são um sucesso com turmas esgotadas, como Data Science & Business Analytics, Marketing Digital e Gestão da Sustentabilidade".

Nos programas executivos, Luís Cardoso destaca o Sustainable Finance: green and climate finance, que é o programa pioneiro em finanças sustentáveis em Portugal. Está em destaque, com o início da segunda edição em junho completamente esgotada. Também no mês de junho decorrerá o eCommerce Management, que teve a sua primeira edição em abril e obteve avaliações excelentes. Outro destaque é um programa novo, Strategic Management & Innovation, que decorrerá em outubro e apoiará os executivos a tomar decisões estratégicas, focadas na inovação e rentabilidade.