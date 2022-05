A formação executiva da Católica Lisbon School of Business & Economics engloba programas de inscrição aberta e customizados e ainda os Executive Masters – mestrados executivos. Nos programas abertos, a escola oferece programas de longa e de curta duração, em formato presencial, online e blended.





Desta vasta oferta, Céline Abecassis-Moedas, diretora da Formação de Executivos da Católica Lisbon School of Business & Economics, destaca “os programas setoriais, mas também as áreas de Liderança, Digital Product Management, Blockchain e Responsible Business, que, sendo temas que se estão a tornar uma necessidade nas empresas, também têm lugar no portefólio da instituição”.

Destaque igualmente para a formação customizada da escola. “A Católica-Lisbon é consistentemente, ano após ano, reconhecida como a melhor business school em formação customizada e intraempresas para os rankings internacionais”, sublinha Céline Abecassis-Moedas e continua: “O facto de sermos primeira opção faz com que a nossa formação seja enriquecida por todas as empresas parceiras com melhores práticas e os conceitos mais avançados do mercado. A isto muito se deve termos clientes internacionais de referências a alguns dos maiores grupos empresariais nacionais, aproveitando a oportunidade para agradecer a sua preferência e compromisso.”

Questionada se a escola vai lançar programas novos para o próximo ano letivo, Céline Abecassis-Moedas responde que o portefólio da Católica-Lisbon é bastante dinâmico e visa dar resposta aos temas mais necessários ao mercado. “Apesar de nunca abdicarmos de programas avançados estruturais nas áreas críticas de decisão e criação de valor para as empresas, nos últimos anos lançámos dezenas de programas em áreas como Blockchain, Digital Product Management, Artificial Inteligence, Business Automation, Gestão Responsável e várias soluções de gestão de Equipas e Liderança. É provável que tenhamos novidades no próximo semestre, não só nestas como noutras áreas determinantes para o mercado”, conta a responsável.

As três componentes críticas do sucesso

Quanto ao que distingue os cursos de pós-graduações e formação executiva da Católica-Lisbon, Céline Abecassis-Moedas refere que a formação de executivos da sua instituição é composta por um portefólio de múltiplos formatos que reúne três componentes críticas de sucesso. “Uma fortíssima relação com as empresas de cariz diário, um corpo docente que alia experiência corporativa com rigor académico, e um rigor de entrega reconhecido internacionalmente da nossa instituição ao nível mais exigente em termos globais.” O resultado final – assegura – são programas que “representam experiências educativas de referência com aquisição de conhecimentos críticos para o mercado, oportunidades únicas de networking, aquisição de competências e possibilidades de progressão de carreira, e acima de tudo um output implementável à sua empresa para cada participante”.