Alimentar futuros

No setor agroalimentar, é essencial acompanhar tendências. A formação executiva prepara os profissionais para enfrentar os desafios colocados por um mercado em rápida evolução. Vera Ramos, responsável de Desenvolvimento do Grupo Sovena, considera uma grande mais-valia para os quadros apostarem na sua formação contínua. Vera Ramos, responsável de Desenvolvimento do Grupo Sovena

No mercado de trabalho atual, extremamente competitivo, acredita que há vantagens em ter uma formação executiva?

Num mundo de acesso fácil, a informação, a capacidade de transformar informação em conhecimento válido e estratégico, são fundamentais. A formação executiva dá-nos uma garantia de conhecimento sólido e efetivo, para aplicação nas mais variadas áreas de negócio.

As empresas portuguesas procuram colaboradores com este tipo de formação?

Para fazer face a um mercado dinâmico, as empresas têm hoje de procurar os melhores profissionais, os que além de talento tenham a capacidade de rapidamente se traduzirem em ativos da organização. Num mercado tão competitivo, a formação executiva é um fator importante no momento da seleção, exatamente pela expectativa de um retorno efetivo, num menor espaço de tempo.

A Sovena considera uma vantagem ter gestores nos seus quadros com esta formação?

Na Sovena, valorizamos a formação e a educação em todos os patamares de desenvolvimento e é nesse sentido que mantemos parcerias de longa duração que nos permitem não só acompanhar o desenvolvimento de potenciais colaboradores, como investir na formação dos nossos colaboradores.

O que mais valorizam?

Na formação executiva, falamos de conhecimento, mas também de experiência e da capacidade de tomar decisões com uma visão integrada. Igualmente importante é o quadro de docentes e a sua experiência, que é sem dúvida uma das mais-valias de qualquer formação executiva. Cada faculdade/universidade tem as suas características e é importante saber identificar os pontos fortes de cada escola e qual a sua relevância para os objetivos de realização de determinado programa de desenvolvimento.

A Sovena oferece aos seus trabalhadores este tipo de formação?

Na Sovena, vemos a formação executiva como uma mais-valia para os nossos profissionais e regularmente proporcionamos ao nosso quadro de gestores o acesso a formação executiva, maioritariamente em áreas de gestão, com particular foco no setor agroalimentar e bens de consumo.

Costumam fazer programas de formação customizada?

Dado o setor em que atuamos, é muito relevante o foco em áreas de especialidade e, nesse sentido, mantemos parcerias de longa duração com escolas de negócios, como a AESE Business School, a Nova School of Business and Economics em Portugal, a San Telmo Business School em Sevilha, entre outras. Com o Instituto de San Telmo e em especial com a sua área de Especialidade Alimentaria-Foodepartment, temos há vários anos um curso intra-company desenvolvido à medida, o Programa de Desarrollo Directivo – Sovena, Growing Future Leaders, no sentido de preparar a próxima linha de gestão da empresa.

Acredita que os colaboradores que investem em formação executiva possam tornar a empresa mais competitiva?

A formação executiva fornece o conhecimento e as ferramentas para que um profissional esteja mais preparado para fazer face aos desafios da atualidade. Uma capacidade de resposta mais rápida, baseada numa visão integrada e atual, permite aumentar a competitividade de qualquer organização e é essa diferenciação que procuramos nos profissionais com formação executiva. Sendo este um dos aspetos críticos para o crescimento nacional e internacional.

"No setor agroalimentar e de bens de consumo, a capacidade de acompanhar as tendências e nos anteciparmos é algo determinante. Com a formação executiva conseguimos preparar os nossos profissionais para influenciar o ciclo da alimentação."

Quando procuram novos colaboradores, a formação executiva pode ser um trunfo?

A procura por talento é nos nossos dias um desafio e a formação é, e será sempre, uma mais-valia. Numa empresa que valoriza a formação e a educação, o investimento feito pelos candidatos na sua formação é sempre uma mais-valia. No âmbito de apoiar o desenvolvimento de profissionais/futuros candidatos mais preparados, a Sovena colabora há vários anos com o Programa de Estágios de Verão com o The Lisbon MBA da Nova-SBE, uma oportunidade de aprendizagem mútua e muito enriquecedora.

Na área de atuação da Sovena quais as mais-valias da formação executiva?

No setor agroalimentar e de bens de consumo, a capacidade de acompanhar as tendências e nos anteciparmos é algo determinante. Com a formação executiva conseguimos preparar os nossos profissionais para aquele que é o nosso propósito, influenciar o ciclo da alimentação. Só com profissionais altamente preparados conseguiremos continuar na linha da frente e a alimentar futuros.