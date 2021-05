Aposta na inovação e nas parcerias

Mais de duas dezenas de cursos de mestrado e nove pós-graduações, divididas pelas áreas de ciências empresariais, ciências sociais, educação e desporto, saúde e engenharia e tecnologia. O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) possui uma oferta rica. O que se poderia destacar entre tantos cursos? Pedro Dominguinhos, presidente do IPS, começa por explicar que o instituto "tem vindo a apostar na inovação da formação oferecida e nas parcerias, quer entre as suas escolas, quer com outras IES". "Iniciámos no passado mês de janeiro o primeiro mestrado profissional, de um ano, em parceria com a Sonae MC, em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento, dirigido a profissionais."

Refere ainda o mestrado em Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar, em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. O mestrado em Enfermagem, que agrega as várias especialidades e que resulta da parceria com a Universidade de Évora e com os Politécnicos de Beja, Castelo Branco e Portalegre, e em Fisioterapia, em parceria com a Nova Medical School. E destaca igualmente os mestrados nas áreas das ciências empresariais, que cobrem toda a fileira formativa, a formação de professores, a engenharia de software e os sistemas de informação, bem como a gestão de energia, de produção, para além da fileira da engenharia civil e química.

No que toca à procura, "é elevada na larga maioria dos cursos oferecidos", pois são desenhados para responder "às exigências do mercado, da articulação com os empregadores, atualidade dos assuntos abordados e metodologias pedagógicas ativas e em b-learning, em alguns cursos".

Em relação aos novos programas, "para o próximo ano letivo será reforçada a oferta na área da saúde", com pós-graduações nas áreas da Supervisão Clínica e da Emergência Pré-Hospitalar, e das ciências empresariais, com uma pós-graduação em Retail Management. "Temos ainda a expectativa de oferecer dois novos mestrados, que aguardam resposta da A3ES, em Engenharia Biomédica e em Prática Avançada de Fisioterapia em Neurologia", informa.

A taxa de empregabilidade do IPS é de 99% nos mestrados (e 97,4% nas licenciaturas). "É o resultado da forma como desenhamos os cursos, em articulação com os empregadores, da inclusão de estágio e formação em contexto real de trabalho nos cursos, da existência de um serviço especializado no apoio à inserção profissional dos diplomados e dos programas de reforço das soft skills, como o Passaporte para o Emprego, o Programa de Mentoria, que junta alumni e finalistas, bem como a Feira de Emprego, com mais de 150 empresas", esclarece Pedro Dominguinhos.

Aumentar o número de estudantes e de cursos

Quanto às expectativas para o próximo ano letivo, o responsável recorda que nos últimos anos o número de novos estudantes e de cursos oferecidos tem vindo a aumentar, consolidando a formação pós-graduada no IPS. "São mais de mil estudantes em mestrado, fazendo também com que o IPS seja procurado para a formação ao longo da vida e para o reforço das competências profissionais. Queremos crescer no número de novos estudantes e de novos cursos para dar resposta a novas áreas de formação."