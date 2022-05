As tendências do trabalho híbrido

A pandemia mudou a maneira de trabalharmos. Uma das grandes mudanças que se registaram foi o boom do trabalho híbrido. Nesse contexto, a Microsoft realizou um estudo, tendo entrevistado 31 mil trabalhadores de 31 países diferentes, no qual apontou cinco tendências de trabalho híbrido que os gestores, como os que frequentaram ou frequentam os diferentes programas executivos abordados neste trabalho, precisam de conhecer para este ano.





Os estudo levado a cabo pela Microsoft revela que 47% dos entrevistados afirmam que estão mais propensos a colocar a vida familiar e pessoal em detrimento do trabalho do que antes da pandemia. Além disso, 53% – principalmente pais (55%) e mulheres (56%) – garantem que estão mais predispostos a dar prioridade à sua saúde e bem-estar em detrimento do trabalho do que antes.





Outra das conclusões do estudo é que 74% dos gerentes entrevistados pela Microsoft reconheceram não ter influência ou recursos para concretizar as mudanças que os funcionários desejam. Mais: 54% referiram que as lideranças não estão conscientes ou não concordam com os ideais dos colaboradores.

O documento revela que, conforme o trabalho híbrido ganha força, os funcionários sabem cada vez menos quando devem reunir presencialmente com colegas e chefias. Mais de um terço (38%) dos colaboradores que estão em trabalho híbrido dizem que o seu maior desafio é saber quando e por que motivo têm de ir ao escritório. E poucas empresas (28%) estabelecem acordos de equipa para definir as novas regras.





Tempo de trabalho aumentou

Mais uma conclusão é que houve um aumento de 252% no tempo semanal gasto em reuniões na plataforma Teams. Registe-se ainda que o dia de trabalho para o utilizador médio do Teams aumentou mais de 13% (46 minutos) desde março de 2020 e o trabalho fora do expediente e no fim de semana cresceu ainda mais rapidamente, em 28% e 14%, respetivamente.





Finalmente, o estudo aponta que 51% dos colaboradores que estão em trabalho híbrido estão a considerar uma mudança para trabalho remoto no próximo ano. Os líderes devem, por isso, considerar a intenção de reconectar funcionários híbridos e remotos à estrutura da organização.