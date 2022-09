Aumenta aposta em formação executiva

O reconhecimento internacional da qualidade de ensino nas universidades portuguesas tem vindo a ser uma realidade cada vez mais frequente de ano para ano. Algo que se estende também às formações para executivos por via das escolas de negócios – as chamadas Business Schools.

No ranking do Financial Times, por exemplo, elaborado pelo jornal britânico desde 1999, já se tornou habitual encontrar nomes portugueses, em maior ou menos número, entre as instituições distinguidas. Trata-se de uma tabela que combina as avaliações obtidas em dois tipos de programas de formação: abertos e à medida para as empresas.

Esta realidade, associada ao aumento da procura, tem conduzido a um alargamento da oferta e, ao mesmo tempo, à consolidação da formação de executivos em Portugal. Nesse sentido, percebe-se que a oferta das business schools é cada vez mais diversificada e, se o Master in Business Administration (MBA) continua a ser o programa de excelência neste tipo de formação, outros vão surgindo e ganhando o seu espaço, solidificando posições na escolha dos executivos.

Os programas oferecidos são diversificados e estão preparados para todos os gostos e necessidades. Assim, à necessária atualização de conhecimentos, juntam-se a possibilidade de adquirir novos conceitos e metodologias de negócio, bem assim como aceder a conteúdos formativos de cariz internacional.

Uma outra mais-valia diz respeito à possibilidade de estes programas fomentarem a partilha de experiências entre os seus participantes bem assim como o networking.

O tipo de curso frequentado pode ir desde um workshop de um dia, numa qualquer área de especialização até aos MBA, que duram dois anos e acabam por se tornar nos mais procurados já que se assumem como os programas por excelência neste tipo de formação.

Portugal conta com oferta em MBA desde o início dos anos 80, sendo que a sua disseminação no mercado tem vindo a acelerar com o passar dos anos e a qualidade a dar cartas dentro e fora de portas.

Atualmente, a oferta de MBA é vasta e, entre politécnicos, universidades públicas e privadas e bussiness schools, há já algumas dezenas deste tipo de formação executiva, a grande maioria delas em inglês.