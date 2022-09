Como o Instituto Piaget está a formar os futuros gestores

Há mais de 40 anos que o Instituto Piaget forma em Portugal profissionais de referência, em quatro polos académicos de norte a sul do país. Com uma oferta alargada ao nível de licenciaturas, pós-graduações e mestrados, a Gestão impõe-se hoje como uma das áreas formativas chave da instituição, a par da Saúde, Informática, Psicologia, Desporto e Educação, entre outras.





A licenciatura de Gestão, lecionada no campus de Almada, acaba de renovar a acreditação máxima concedida pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Segundo João Geraldes, coordenador do curso, esta distinção "é o reconhecimento do trabalho que toda a equipa docente e estrutura do Instituto Piaget tem realizado nos últimos cinco anos". E o responsável acrescenta: "Esta acreditação é um estímulo para continuarmos a trabalhar em prol dos nossos alunos e da comunidade envolvente, procurando formar futuros profissionais que dignifiquem os seus próprios nomes, o nome institucional do Instituto Piaget e das empresas nas quais venham a exercer profissionalmente." A elevada taxa de empregabilidade do curso é, aliás, um dos seus pontos fortes.





Uma das imagens de marca da instituição, que faz parte do seu ADN, é a relação de proximidade e confiança que toda a equipa docente e não docente mantém com os estudantes. "Temos sempre bem presente a matriz humanista e integradora sobre a qual o Instituto Piaget foi fundado", refere, por seu turno, Rui Tomás, secretário-geral do Instituto, que complementa: "Temos a responsabilidade de formar cidadãos para o futuro, não só enquanto bons profissionais, mas também enquanto seres humanos conscientes, inclusivos, envolvidos com os problemas globais e empenhados na sua resolução."





Gestão Summit, um evento único em Portugal

Com a transformação do campus de Almada em Piaget Smart Campus, em fase avançada de implementação, os futuros gestores são permanentemente desafiados a aprofundar áreas de investigação científica e a aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos. Um bom exemplo é a edição anual do Gestão Summit, um evento único em Portugal organizado a 100% pelos estudantes da licenciatura de Gestão. Objetivo? Interligar o mundo académico ao empresarial, permitindo integrar os futuros profissionais de gestão no mercado das empresas.





Com uma forte presença em todo o universo da lusofonia, o que faz dele uma instituição sem fronteiras, o Instituto continua a alargar, ano após ano, a sua influência em Portugal. "Somos uma instituição aberta, flexível e atenta à realidade do país, reajustando continuamente o nosso projeto às necessidades e exigências nacionais", sintetiza Rui Tomás. Os mais de 40 mil diplomados formados em Portugal são, afinal, o melhor testemunho do lema do Instituto Piaget: "O futuro certo, próximo de ti."