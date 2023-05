Consolidar competências

Saúde, Educação, Ciências Empresariais e Engenharia e Tecnologia. É em torno destes eixos que se organiza a oferta formativa do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) ao nível das formações pós-graduadas – cuja procura tem vindo a aumentar nos últimos anos, com uma taxa de crescimento de 15% de inscritos. Quem o diz é Ângela Lemos, sua presidente. "A elevada procura dos cursos oferecidos resulta da forma como são desenvolvidos para dar resposta às exigências do mercado, em articulação com as organizações, da atualidade dos temas abordados e das metodologias pedagógicas adotadas. Algumas formações integram a participação de entidades parceiras que partilham conhecimento, inovação, visão organizacional e facilitam a aproximação ao mercado de trabalho."





Na área da Saúde, destaque para o arranque do mestrado em Terapia da Fala, mantendo-se os mestrados de Prática Avançada de Fisioterapia em Neurologia e de Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas. Relativamente à Educação, são três os mestrados lançados em 2022: Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e de História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico e Educação, Práticas Artísticas e Inclusão.





No domínio das Ciências Empresariais, o IPS tem nove cursos de mestrado, com destaque para o mestrado em Ciência de Dados para Empresas, alinhado com a estrutura curricular da European Data Science Academy. Ângela Lemos salienta ainda o mestrado profissional em Logística e Cadeia de Abastecimento, em parceria com a Sonae MC, orientado para profissionais com experiência mínima de cinco anos. E serão ainda lançadas as pós-graduações em Controlling e em Procurement, resultantes de uma cocriação com a Airbus.





Nos domínios da Engenharia e Tecnologia, haverá oito cursos de mestrado e uma pós-graduação, ministrados nas suas duas escolas superiores de Tecnologia, em Setúbal e no Barreiro, com destaque para o mestrado em Engenharia Biomédica e a pós-graduação em Motorização de Veículos Elétricos e Híbridos.

Com uma oferta formativa pós-graduada híbrida, frequentam mestrados no IPS 1.145 estudantes. E, com uma forte aposta na internacionalização, o IPS tem vindo a criar cursos com dupla titulação, permitindo aos estudantes fazer dois cursos, em duas instituições diferentes.