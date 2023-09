Desafios que se ultrapassam

Nem tudo é sempre linear quando se desenham ações formativas para executivos, mas os desafios são, naturalmente, ultrapassáveis. Num mercado onde a larga maioria dos formandos tem já uma importante experiência profissional, importa ter em conta situações que nascem da natural dinâmica do mercado.



Cristina Cunha Mocetão, coordenadora da ISAG – Executive Academy, lembra que os desafios encontrados neste campo "acabam por se articular com a dinâmica em constante mudança do ambiente dos negócios, e, logo, a necessidade de formar líderes com capacidade de adaptação e dimensão ética para enfrentar esses mesmos desafios, de forma eficaz". Não menos determinante será também "a pressão do tempo" que está, "cada vez mais presente".

Já Marta Ferreira, coordenadora executiva da Portucalense Business School, lembra que "o nosso mercado está a crescer" e, nesse sentido, "as empresas já encaram a formação como um investimento, capacitando os profissionais com ferramentas que lhes permitem tomar decisões mais eficazes e eficientes e também numa perspetiva de retenção de talento".

Assim sendo, "o grande desafio prende-se com a capacidade de ser inovador, diferenciador e capaz de antecipar tendências e necessidades do mercado". Na realidade, torna-se determinante que "a formação executiva esteja um passo à frente e que as empresas reconheçam que no final da formação os colaboradores adquiriram competências que lhes permitem ser mais competitivos no mercado".