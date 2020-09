“Estamos sempre a lançar novos programas”

A oferta da PwC’s Academy no que diz respeito ao segmento executivo caracteriza-se por cursos de curta duração, por norma não ultrapassando os três dias de formação, que permitem aos profissionais adquirir novos conhecimentos em conciliação com as suas responsabilidades. Todas as formações são ministradas por profissionais da PwC, o que acrescenta um forte valor acrescentado aos cursos por terem uma componente bastante prática. Atualmente, a oferta encontra-se dividida em sete áreas-chave: Contabilidade e Finanças, Tax & Legal, Compliance & Governance, Digital & Analytics, Banca e Seguros, Sustentabilidade e Desenvolvimento de Talento.

Destes cursos, os de Contabilidade e Finanças, Tax & Legal e Compliance & Governance continuam a ser os bestsellers da PwC. "Falamos de temas de IFRS, consolidação de contas, temas fiscais variados e muitas vezes setoriais, como é o caso do Real Estate Tax Course ou a DAC 6, e também cursos como Fundamentos e Bootcamp de auditoria interna e Formação contínua MiFID II, este último com uma forte componente em e-learning, explica Hugo Miguel Dias, PwC’s Academy partner.

Com um mercado sempre em evolução, a oferta na PwC também está em constante mutação. Assim, existem novos cursos como, por exemplo, um programa que acabou de ser lançado destinado a profissionais de recursos humanos, RH Guide: preparar "o novo normal", que incide nas alterações legais, fiscais e comportamentais a que se tem vindo a assistir no mercado, devido à pandemia. "Igualmente lançámos o curso Impactos da covid-19 nas IFRS e novidades em parcerias com outras PwC’s Academy como a certificação CIA e certificação internacional em Coaching, acreditada pela ICF", acrescenta Hugo Miguel Dias.

Os temas ligados à "Liderança de equipas remotas" e "Boas práticas no trabalho à distância" têm tido também uma procura "bastante interessante". "Temos estado consecutivamente a acompanhar as necessidades do mercado e o contexto em que as empresas e os seus colaboradores estão a viver, sendo a nossa oferta formativa atual o melhor exemplo desta nossa forte proximidade com os desafios de cada momento."

Componente prática e conteúdos actualizados

O que distingue a formação da PwC’s Academy é a forte componente prática e a atualidade dos conteúdos. "Estamos sempre a lançar novos programas, fruto das novidades que vão ocorrendo no mundo empresarial. Procuramos estar sempre um passo à frente e providenciar formação relevante, no momento certo. O timing associado ao know-how da network PwC traz-nos características distintivas reconhecidas pelos nossos clientes", assegura Hugo Miguel Dias.

No que diz respeito ao corpo docente, aos formadores, são consultores PwC nas suas áreas de atuação, que fazem verter nas formações a sua experiência prática do dia a dia, o que, para o responsável da PwC, "faz toda a diferença quando o que se procura é a resolução de questões concretas do dia a dia, com uma forte aplicabilidade prática".

Formação interempresas e formação à medida

Em relação à formação interempresas oferecida pela PwC, o plano assenta no board da PwC’s Academy, que é composto por responsáveis das diferentes linhas de serviço da PwC. Estes, em conjunto com a equipa da PwC’s Academy, "desenham a oferta de acordo com as necessidades que vão sendo identificadas nos clientes e com as alterações regulamentares ou legislativas com impacto direto nas operações dos clientes".

No que diz respeito à formação à medida, é identificada a equipa mais vocacionada para endereçar o tema em causa e constrói-se a solução que mais se adequa ao resultado pretendido. "Essa solução pode passar por entregar uma formação presencial (ou online), em e-learning, blended (mista) ou num projeto de intervenção multidisciplinar em que intervimos no cliente (no desenho de um modelo ou implementação de uma plataforma, por exemplo) e depois habilitamos os seus profissionais sobre a intervenção realizada."