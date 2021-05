Formação adaptada ao novo contexto económico

O ISG – Instituto Superior de Gestão foi a primeira business school em Portugal, contando já com meio século de existência, o que traduz bem a exigência, a qualidade e o rigor demonstrados no ensino a nível superior e empresarial. Motivo por si só que assegura a um gestor que decida frequentar as formações de executivos do ISG que irá "adquirir e melhorar formas de liderança, orientação e gestão, adaptadas ao novo contexto económico que se está a atravessar, num mercado competitivo e em constante mutação", afirma Clara Viegas, diretora do Departamento de Formação Avançada do ISG.

Dentro da formação avançada, além dos cursos recorrentes a grau, o ISG dispõe de um vasto leque de formação pós-graduada, que tem tido um aumento significativo de procura nos últimos anos.

"Como não poderia deixar de ser, as pós-graduações de Gestão, de Recursos Humanos, de Gestão Financeira, de Gestão de Projetos e de Gestão de Operação e Logística têm normalmente as suas vagas totalmente preenchidas", recorda a responsável da Business & Economics School, acrescentando que este ano estão a reformular a pós-graduação de Gestão de Marketing, tornando o seu programa voltado para o digital, abrindo também um curso de E-Commerce, seguindo assim as necessidades do mercado atual.

A escola está atenta e procura sempre ligação ao que os seus alunos precisam atualmente. "Seguindo esta linha, o ISG já tem disponíveis mais três pós-graduações de excelência, que são Coaching Executivo e Liderança de Alta Performance, Fiscalidade Avançada e Gestão dos Municípios-Governação e Sustentabilidade."

Cursos novos com candidaturas abertas

Neste contexto, Clara Viegas destaca os cursos novos, que já estão com as candidaturas abertas para o ano letivo 2021-2022. A pós-graduação de Fiscalidade Avançada vai atuar "num nível superior, quer pelo programa apresentado, quer pelo estatuto dos docentes convidados". "Os empresários de topo buscam muito este género de experimentação, com possibilidade de troca de experiências reais, que sejam enriquecedoras para o seu percurso profissional", explica.

Quanto ao segmento executivo procura "credibilidade, experiência e know-how, denotando-se atualmente um crescimento nos cursos comportamentais, digitais e de gestão".

No que diz respeito às novidades, a escola está ainda a apostar bastante nas formações dirigidas à administração pública. É que o ISG é provedor da formação FORGEP e CAGEP e percebe que tem uma grande capacidade em trabalhar nesta área de atuação, com mais diversificação de produtos.

E também entre os programas novos do ISG está o curso executivo Altos Estudos de Transportes. Direcionado para a alta direção, é organizado pelo ISG e pela Logistel SA, visando proporcionar aos participantes reflexões aprofundadas e formação multidisciplinar em mobilidade, transportes e logística. O curso, com 39 horas, começa a 18 de maio, num horário pós-laboral. Será realizado no regime e-learning, com vagas limitadas, permitindo alcançar interessados de Portugal e além-fronteiras. As candidaturas são efetivadas aqui e estarão abertas até ao início do curso.

Online: o positivo e o negativo

Pedido um balanço da formação online, Clara Viegas diz que o ISG dispõe há vários anos na sua oferta formativa da pós-graduação de Gestão e Avaliação Imobiliária, que é ministrada em formato e-learning e é considerada como uma das suas formações com maior sucesso.

"A pandemia fez-nos reestruturar o nosso modelo de ensino, adaptando-o e posicionando-o de forma rápida e eloquente ao modelo de vida que atravessamos. Surgem assim dentro do portefólio de formação do ISG vários cursos de formação online, que foi sendo cada vez mais solicitada pelos nossos alunos, que devido a fatores externos ficaram incapacitados de se deslocar ao ISG", relembra.

O balanço relativamente à formação online é "francamente positivo". O ISG está a chegar a mais pessoas e este formato permite ter a frequentar os cursos alunos de Portugal continental e ilhas, assim como participantes de vários países dos PALOP, da Europa e da América do Sul.

"Reitero, no entanto, a importância das aulas presenciais, quer pelo networking tão precioso em formação executiva, quer pela ligação criada entre estudante, professor e a escola."

Questionada se a pandemia fez aumentar ou diminuir a procura pelos programas de formação executiva, responde que esta formação é vista nos dias de hoje como uma vantagem competitiva.

"Aumentámos de forma significativa a procura dos cursos, pois o foco de atuação passou a ser alargado a mais público. Com o teletrabalho e confinamento obrigatório, os cursos online tiveram um crescimento acentuado, derivado do tempo, da disponibilidade imposta e da capacidade de as pessoas perceberem que deviam aumentar as suas soft skills."

A diretora do Departamento de Formação Avançada do ISG acrescenta que as empresas também perceberam que esta nova oportunidade de formação as iria ajudar a não ficarem reféns da crise, não estagnando, aproveitando para perceberem e resolverem os seus novos desafios. "As mudanças são cada vez mais aceleradas e o ISG acompanhou o mercado nesta nova abordagem pela inovação e posicionamento", conclui.