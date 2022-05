Formação customizada responde às necessidades das empresas

A formação customizada é cada vez mais procurada e tem cada vez mais importância. O motivo é simples e é explicado por Clara Viegas, diretora do Departamento de Mestrados, Pós-Graduações e Formação de Executivos ISG: “A formação customizada, seja com One-to-One ou formação intraempresa, desenvolve as skills de forma direta e eficaz, destacando apenas no essencial do conhecimento que se pretende adquirir. Esta é certamente a forma mais assertiva e com grande impacto para se atingirem metas e estratégias desenvolvidas em articulação com as entidades destinatárias.”





Por isso, as empresas financiam este tipo de formação aos seus profissionais, conscientes de que vão ter retorno com este investimento. “As empresas sempre estiveram predispostas a financiar formação aos seus colaboradores, pois sabem da possibilidade de estes contribuírem e serem grandes agregadores dentro da organização”, conta Clara Viegas e continua: “Sabem que se os seus colaboradores ficarem expostos à formação correta, com os conhecimentos técnicos e práticos adequados, começam a adquirir visões mais amplas em termos sociais, comportamentais, éticos, produzindo mudanças significativas no contexto de trabalho, beneficiando assim não só a sociedade como um todo, como também o próprio indivíduo e tudo o que o rodeia.”





No ISG, são mais procurados os programas de formação aberta. Estes cursos são normalmente lecionados em horário pós-laboral, possibilitando uma rede exclusiva de networking, embora a escola também faça muita oferta à medida para determinadas instituições privadas e públicas. São muito procurados programas direcionados para áreas da gestão, transversais e utilizados em vários departamentos e direções nas empresas. “Escolhem a nossa business school porque oferecemos uma formação customizada com facilidade em adaptar os conteúdos e também a duração das formações, que podem ser lecionadas no ISG ou nas instalações da empresa ou entidade que nos contacte, de acordo com as necessidades e expectativas do cliente”.





O ISG, continua Clara Viegas, procura uma aproximação entre a oferta formativa, a produção de conhecimento e a inovação no processo de ensino aprendizagem, com ligação direta e constante a empresas e associações representativas do setor económico. “Nesse sentido dispõe de uma extensa rede de parcerias com empresas, associações, ordens profissionais e entidades públicas, desenvolvendo projetos de investigação e de partilha de conhecimentos que enriquecem o seu projeto educativo, numa estreita relação com a comunidade.”





Responder às oportunidades e enfrentar os riscos

Carlos Vieira, diretor executivo para a Formação Executiva da Católica Porto Business School, assegura que as empresas, atualmente, já financiam mais a formação executiva dos seus colaboradores. “Sim, claramente. As alterações que se verificam e que se perspetivam no médio e longo prazo vêm originar riscos e oportunidades, como em todas as situações de ação e reação. O facto é que, por um lado, estas mudanças obrigam a pensar os negócios em função de um mundo em permanente mudança e, por outro, assiste-se a uma maior dificuldade na captação e manutenção do talento. Isso está a potenciar um aumento da formação executiva, de iniciativa das empresas”.





Outra escola de negócios procurada pela sua oferta customizada é o ISAG. “Gestão de projetos e Gestão e liderança de equipas são as áreas mais procuradas na formação customizada”, informa Joana Seixas, subdiretora do ISAG. “Neste campo, tal como na restante formação executiva, o ISAG prima pela diversificação e antecipação de tendências do mercado, conseguida através da proximidade mantida junto do tecido empresarial. Além disso, o ISAG beneficia da sua própria história, marcada pela consistência na elevada qualidade dos programas e pelas oportunidades profissionais que gera junto dos seus formandos”.





Alinhada com o presente, a submarca IEE – ISVOUGA Executive Education disponibiliza formação à medida, por solicitação das empresas e outras entidades, “procurando dar resposta muito concreta e direcionada às respetivas necessidades”, finaliza Adelina Portela, diretora do ISVOUGA.

