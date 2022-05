Formação de profissionais na área das tecnologias de informação

A formação executiva do ISTEC está intimamente ligada ao mercado de trabalho, como instituição de ensino superior especializada na área das tecnologias de informação, e por isso está constantemente a atualizar os seus conteúdos programáticos. Portanto, o ISTEC forma os profissionais que as empresas necessitam na área das tecnologias de informação.





O instituto dispõe de Cursos Técnicos Superiores Profissionais, licenciaturas, mestrados e pós-graduações. Todos os cursos que ministra são na área das Tecnologias de Informação, Engenharia Informática, Engenharia Multimédia, Redes e Comunicações, Cibersegurança, Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Multimédia e Design.





Em relação ao mestrado em Informática, conta com dois ramos: um ramo de Computação em Nuvem (único no mercado); e outro ramo de Dispositivos Móveis e Multimédia. Deste modo, e tratando-se de uma área que se revela um motor de desenvolvimento nas economias mais avançadas, procura-se potenciar o desenvolvimento tecnológico e a inovação das empresas e organizações através da qualificação/requalificação avançada dos seus quadros e agentes.





Quanto à oferta formativa pós-graduada (e às suas vantagens), a pós-graduação em Virtualização e Cloud Computing é lecionada de forma 100% online. Este curso tem no seu currículo praticamente tudo sobre computação em nuvem que atualmente o mercado procura. Desenvolve tecnologias de virtualização Microsoft e VMWare, aprofunda o funcionamento e orquestração do Microsoft System Center e do VCenter. Desenvolve as tecnologias do Azure em todas as suas componentes. Ensina o funcionamento de computação em nuvem a nível de Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud.





No que diz respeito ao ano letivo de 2022/2023, o ISTEC conta com a criação de três novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, organizados em conjunto com as empresas que integram o mercado de trabalho, são eles o CTeSP em Desenvolvimento de Software, o CTeSP em Design e Multimédia e o CTeSP em Cibersegurança. Todos os cursos são lecionados em regime diurno ou pós-laboral.





“Casamento perfeito” entre a teoria e prática

Todos os docentes do ISTEC, além de serem maioritariamente doutorados e especialistas nas diferentes áreas da formação executiva, têm experiência empresarial e de mercado na área das tecnologias de informação, o que potencia a ligação com o mercado de trabalho e o saber-fazer. Aliando a componente teórica com uma forte abordagem prática e laboratorial, via simulações e casos reais, desta forma, promove-se um conjunto de competências profissionais e pessoais de extrema importância para o bom e eficaz desempenho e resposta dos alunos ao mercado de trabalho.