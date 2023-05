Formação eclética e inovadora

Excelência académica, networking e experiência prática são os pilares em que assentam os programas do ISAG – Executive Academy. Quem o diz é Henrique Pires, seu subdiretor. "A excelência académica é garantida pela qualidade dos nossos docentes, especialistas nas suas áreas e com ampla experiência profissional e académica e programas desenvolvidos com base nas melhores práticas e teorias contemporâneas, constantemente atualizados. O networking permite aos estudantes desenvolverem contactos com outros profissionais e empresas do setor. A experiência prática permite aos participantes aplicar os conhecimentos teóricos em situações do mundo real, com projetos e estudos de caso, trabalhos em equipa e visitas a empresas e organizações relevantes para a sua área de estudo."

Com uma oferta de programas de formação de executivos "diversificada, eclética e inovadora", que abrange cursos de especialização, pós-graduações, um MBA Executivo e um MBA lecionado totalmente em inglês e online, Henrique Pires destaca, entre os 22 cursos disponibilizados em 2023/2024, duas recentes pós-graduações: em Web 3.0, Blockchain e Criptoeconomia e em Cibersegurança e Resiliência Empresarial. A primeira, com conceitos, como o metaverso e os NFT, cada vez mais presentes no quotidiano de gestores, é a primeira formação superior em Portugal nestas áreas. A segunda foca-se num tema que está no topo das preocupações das empresas e dos consumidores, tendo por objetivo apoiar o desenvolvimento de estratégias de segurança cibernética e potenciar a sua resiliência perante este enorme desafio. Henrique Pires refere, ainda, as pós-graduações em Comunicação Autárquica, em Gestão de Serviços e Instituições de Saúde e em Organização de Eventos.

Estes programas, salienta o docente, destinam-se a profissionais que pretendam continuar a desenvolver competências académicas e aprofundar conhecimentos em áreas específicas de negócios, desde recém-licenciados a executivos experientes que desejem evoluir nas suas carreiras. E não faltam opções para empresas, pois a ISAG – Executive Academy oferece formação customizada para empresas, em função das suas necessidade e especificidades, com programas desenvolvidos em estreita colaboração com as empresas, para garantir que respondam diretamente às suas exigências e objetivos de negócio específicos."