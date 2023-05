Formar seres humanos conscientes

"O Instituto Piaget tem uma experiência de quatro décadas na formação de profissionais de excelência, oferecendo um ensino superior de qualidade. Ao falar de formação executiva tendemos a pensar na preparação de gestores, líderes empresariais ou quadros superiores de organizações. No Instituto Piaget, a formação na área da Gestão caminha lado a lado com outras áreas formativas-chave da instituição, como a saúde, a informática, a psicologia, a educação ou o desporto, em que além de formar bons profissionais é preciso formar quem, no futuro, seja também um líder nestas áreas específicas", afirma Rui Tomás, secretário-geral do Instituto Piaget.

É com esta pluralidade em mente que o docente destaca, entre a ampla oferta formativa da escola, o mestrado em Psicologia Social e das Organizações, lecionado em Almada, e pós-graduações em áreas como Liderança e Negócios ou mais especializadas, como a Gestão Estratégica de Recursos Humanos, a Gestão de Serviços ou Organizações de Economia Social, a Administração e Gestão de Unidades de Saúde, e a Gestão e Administração Escolar.

Matriz humanista e integradora

Referindo a grande proximidade que a equipa docente mantém com os estudantes, Rui Tomás aponta a matriz humanista e integradora sobre a qual o Instituto Piaget foi fundado há mais de 40 anos como uma das pedras basilares da escola. "No Instituto, sentimos a responsabilidade de formar cidadãos para o futuro, não só enquanto bons profissionais, mas também enquanto seres humanos conscientes, inclusivos, envolvidos com os problemas globais e empenhados na sua resolução."

O Instituto Piaget tem vindo a ajustar o seu projeto formativo às necessidades e exigências nacionais. "Somos uma instituição aberta e atenta à realidade do país, às necessidades do mercado, à evolução social, ao desenvolvimento científico e ao progresso da sociedade", assume Rui Tomás. Com cursos em regime presencial, e-learning e b-learning, em quatro polos académicos (Vila Nova de Gaia, Viseu, Almada e Silves), a oferta tem vindo a crescer nos últimos anos, dando resposta a um aumento na procura. Além disso, a escola tem vindo a criar infraestruturas para responder às exigências da transformação digital, transformando cada campus em Piaget Smart Campus, com o objetivo de dotar os quatro polos de infraestruturas up to date capazes de promover a investigação e o desenvolvimento tecnológico nas várias áreas educativas lecionadas no Instituto. Objetivo? Formar profissionais de excelência.