O ISG – Instituto Superior de Gestão tem um excelente cartão de visita que pode ajudar na escolha dos profissionais que procuram uma escola de negócios de referência para frequentar um curso de formação executiva: “Foi a primeira business school em Portugal e conta com quase meio século de existência.” Quem o relembra é Clara Viegas, diretora do Departamento de Mestrados, Pós-Graduações e Formação de Executivos do ISG, acrescentado que “com a qualidade e confiança que detêm junto do mercado, os programas de formação executiva do ISG são escolhidos pela sua inovação e qualidade, fatores relevantes e determinantes na execução dos planos de estudos e estratégia seguida no desenvolvimento de cada curso”.





A experiência e a contínua adaptação às mudanças do que se espera da aprendizagem, que são cada vez mais rápidas, “são com certeza motivos fortes na escolha do ISG”. Um profissional procura frequentar a formação do ISG pela sua “adequabilidade ao mundo atual, pelo nível de conhecimento a adquirir, pelo networking que envolve os cursos, assim como pela ligação forte que o ISG tem junto das empresas”. “Quem nos procura sabe que o ISG tem uma equipa que cuida e procura atingir as suas expectativas de forma personalizada e será importante referir que o ISG tem estado sempre com elevados índices no que respeita à empregabilidade, atualmente com mais de 96% dos nossos alunos empregados na área.”





Nesta área, o ISG engloba uma oferta formativa que vai desde as licenciaturas em áreas de Gestão, Economia, Gestão de Recursos Humanos e Gestão do Turismo aos mestrados nas áreas do Marketing, Estratégia do Investimento e Internacionalização e Gestão do Potencial Humano.



No âmbito da Formação Avançada, Clara Viegas destaca 18 pós-graduações, cursos de executivos de menor dimensão, além dos cursos dirigidos especificamente à administração pública, como são exemplo o FORGEP e CAGEP, nos quais o ISG é provedor.





“Os planos dos cursos do ISG, em constante evolução, respondem in time às reais necessidades do mercado, cada vez avassalador e exigente, pelo que têm de ser devidamente acompanhadas com vista a ministrarmos uma formação de excelência”, recorda a responsável da instituição.





Certificado de excelência

Antes de nos explicar quais são os programas de formação executiva mais procurados pelos gestores na Business & Economics School, sublinha-nos o facto de o ISG ter trabalhado nos últimos anos no sentido de adquirir o Certificado de Qualidade – Norma NP EN ISO 9001:2005, que demonstra e legitima a procura da excelência do serviço prestado em formação, tanto graduada como pós-graduada, na área da investigação, interação e boas práticas desenvolvidas com clientes e fornecedores. É uma certificação reconhecida nacional e internacionalmente pela SGS, parceira do ISG.



Sobre os programas de formação executiva mais procurados são transversais a qualquer área de negócio e estão ligados à gestão, aos recursos humanos, marketing, gestão de projetos, logística, finanças e fiscalidade. “Existe também atualmente um grande interesse nos cursos que proporcionam ao aluno integrar uma nova atividade profissional, como é o caso da pós-graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária, que possibilita ao aluno seguir para uma acreditação de perito avaliador de imóveis junto da CMVM, e da pós-graduação em Coaching Executivo e Liderança de Alta Performance, acreditada pela OPP, que está a ter um enorme sucesso junto das empresas.”





Outro curso reconhecido no mercado empresarial – continua Clara Viegas – tem sido o de Sistemas Integrados de Gestão e Auditoria do ISG, em parceria com a SGS Academy. “Este curso tem uma mais-valia, pois no final os participantes ficam com as qualificações de pós-graduação em Sistemas Integrados de Gestão de acordo com os referenciais ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, emitidos pelo Instituto Superior de Gestão, e de Auditor Interno de Sistema Integrado de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança, emitido pela SGS Academy, com reconhecimento internacional em todos os países em que a SGS tem representação oficial”.





O ISG detém na sua oferta formativa vários cursos acreditados e certificados que determinam a mais-valia na aprendizagem e progressão de carreira dos gestores. Se antes os profissionais procuravam um determinado foco de aprendizagem, hoje procuram multitasks, que os complementem em várias áreas de negócio.





Curso de sucesso começa a 26 de maio e ainda há vagas

No que toca a programas novos, foi renovado o curso de Gestão Escolar devidamente acreditado pelo CCPFC – Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, que teve início este semestre.

Destaca-se também mais uma edição da Formação de Executivos para Alta Direção em Altos Estudos de Transportes, que tem como parceiro a Logistel. Este curso com 46 horas está previsto iniciar a 26 de maio, com as candidaturas ainda abertas em www.isg.pt. “É com certeza uma oportunidade única, de excelência, pela qualidade dos seus oradores e por ser transmitida no regime online”, recorda.





Clara Viegas acrescenta que o ISG está constantemente a auscultar o que o mercado necessita ao nível de formação e nesse âmbito tem para o próximo ano letivo algumas novidades, como é o caso “do Curso de Gestão e Direção de Segurança, devidamente autorizado pelo Departamento de Segurança Privada (DSP) da PSP, que permitirá o acesso ao exercício da profissão de diretor de Segurança aos alunos que o concluírem com êxito”.





No próximo ano letivo, a escola terá vários cursos novos ligados ao mundo empresarial, direcionados a setores específicos de atividade como são exemplo “a Gestão da Aeronavegabilidade, a Gestão de Instituições Sociais e a Gestão Estratégica dos Municípios”. O ISG tem também estabelecido para o próximo ano letivo a “atualização dos cursos ligados ao seu core business”. “Destacam-se nesse sentido a Gestão, a Gestão de Projetos, Gestão de Recursos Humanos, a Gestão Financeira, a Fiscalidade Avançada e a Gestão de Operações e Logística.”