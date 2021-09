ISAG vai ao encontro das necessidades das empresas

Com uma oferta formativa cada vez mais abrangente, quer em áreas de ensino quer em tipos de programas, o ISAG – European Business School disponibiliza atualmente, ao nível da formação para executivos, MBA, pós-graduações, cursos de especialização e cursos de curta duração, além de programas customizados que permitem "ir ao encontro das necessidades das empresas", explica Joana Seixas, subdiretora do ISAG – European Business School.

Toda esta oferta formativa foi redesenhada e reorganizada sob uma nova marca: a ISAG Executive Academy. Esta é uma das mais recentes novidades do ISAG "e trouxe mais estrutura e uma nova imagem à nossa formação de executivos, sublinhando a importância que a instituição lhe dá". A ISAG Executive Academy atribui níveis a cada tipo de formação, sendo que estes vão desde o Diamond (MBA) ao Platinum (pós-graduações), Gold (cursos de especialização) e Silver (cursos de curta duração).

O mote criado para esta nova marca, "Think Digital. Think Global. Think Forward", "reflete perfeitamente os parâmetros que o ISAG tem sempre em conta ao desenhar cada programa". "Acreditamos que toda a formação deve ser pensada para incorporar as vertentes da digitalização e da globalização, pois é perante elas que os profissionais vão atuar diariamente nas suas empresas. Só assim é possível pensar e chegar mais longe", refere Joana Seixas.

Dinamismo da área cria mais oferta

A cada ano letivo, o ISAG tem sempre novidades ao nível da formação executiva, pois esta área permite e exige um grande dinamismo na criação e adaptação de programas àquelas que são as tendências do mercado. Assim, 2021/2022 "será um excelente exemplo desta dinâmica, já que temos seis programas a iniciar as suas primeiras edições".

Nas pós-graduações, foram aprofundadas áreas em que "o ISAG tem já vasta experiência, como o turismo, a hotelaria ou a educação, e procurámos chegar a novas temáticas, como a saúde ou a sustentabilidade". Vão assim começar programas em Gestão do Turismo e da Hotelaria, Organização de Eventos, Gestão de Serviços e Instituições de Saúde, Comunicação e Sustentabilidade e Liderança e Recursos Digitais na Educação 5.0.

A partir de outubro, há ainda outra novidade: a primeira edição do MBA Executive Programme, que "visa formar gestores de topo" e se diferencia "por ser lecionado totalmente em inglês e online".

Contas feitas, "para além da formação prática e profundamente ligada ao mercado de trabalho, do corpo docente e até de estruturas como a escola-hotel", há uma outra marca distintiva no ISAG, "o acompanhamento próximo do estudante durante todo o seu percurso académico", diz a responsável. Desde o processo de ingresso ao apoio na integração no mercado de trabalho, é promovida uma relação estreita entre estudantes, docentes e não docentes. Só com essa base forte se pode construir o conhecimento e o sucesso profissional!

Joana Seixas sublinha ainda que, "no ISAG, existe uma ligação real e profunda entre a sala de aula e o mercado". A instituição de ensino aplica o modelo In School Business, "que defende esta ligação e permite que o conhecimento transmitido aos estudantes combine as vertentes teórica e prática".

Corpo docente experiente

Esta abertura à realidade do mercado de trabalho começa, desde logo, com o corpo docente que ministra os programas executivos. Falamos de profissionais "com muita experiência nas suas respetivas áreas e que têm a capacidade de trazer casos de estudo e exemplos de boas práticas relevantes ao processo de aprendizagem". São ainda desenvolvidos seminários, workshops ou aulas abertas com empresas, empresários ou gestores "cuja visão enriqueça o percurso académico".

Indagada se nos últimos tempos houve um aumento na procura de formação para executivos ou se, pelo contrário, o mercado se retraiu, Joana Seixas responde que numa altura de alguma incerteza, ao nível económico e social, como a que se viveu no último ano e meio, poderia esperar-se que a procura de formação para executivos se retraísse, mas acabou por se verificar "precisamente o contrário". Tanto por parte das empresas como dos profissionais, "houve mais interesse e maior procura".

Perante tantos desafios, o que muito satisfaz os responsáveis da instituição é, passado um ano e meio de pandemia, olharem para trás e perceberem que toda a comunidade ISAG respondeu "de forma exímia". Neste contexto adverso, continuaram a "inovar e a criar" com uma série de novidades apresentadas, entre elas "muitos eventos e dinâmicas online e até formação gratuita para profissionais de setores particularmente afetados".