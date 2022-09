ISCAC atenta à dinâmica do mercado

Numa escola centenária como a Coimbra Business School – ISCAC, a formação executiva (CBS) surgiu há quinze anos "com o objetivo de formar profissionais para enfrentar as exigências constantes do mercado de trabalho", contando já com uma experiência e um know-how acumulados "decisivos para o seu crescimento sustentado", conforme explica Georgina Morais, diretora da Coimbra Business School.

Norteada por uma cultura de escola atenta à dinâmica do mercado e às necessidades dos seus "stakeholders", a ISCAC "tem acompanhado a mudança de paradigma, numa era da transformação digital, através da reconversão ou aquisição de novas competências dos profissionais".

A CBS tem reforçado e reorganizado a sua oferta formativa de forma continuada. Para tal, fortaleceu os seus recursos materiais, proporcionando toda a formação executiva em formato misto (presencial e simultaneamente online).

Reforçou ainda o corpo docente com ligação prática às organizaçõese de novas áreas de negócio e "robusteceu a formação in loco, cujo foco está na adaptação à realidade de cada organização, numa filosofia de proximidade com o mercado de trabalho e envolvimento com os excelentes parceiros públicos e privados".

O aumento do número de parcerias "tem permitido dinamizar uma importante rede, desenhando e colocando ao dispor formações que respondem às reais e efetivas necessidades do mercado", refere ainda Georgina Morais.

Dinamizar a oferta

Atualmente, a instituição conta com pós-graduações nas cidades de Lisboa, Porto, Figueira da Foz e Tondela, com parceiros locais e nas instalações dos mesmos.

A oferta formativa existente está alinhada para responder a diferentes setores: empresarial, saúde, educação, social, segurador, financeiro, mar, desporto, música, autarquias e outros organismos públicos. Conta assim com pós-graduações e MBA em áreas como: gestão, auditoria, risco, contabilidade, fiscalidade, marketing, finanças, recursos humanos, cibersegurança, direito e tecnologias de informação.

Para o ano 2022/2023 irão ser lançadas entre outubro/22 e março/23 novas ofertas formativas. Assim, por exemplo, a CBS vai iniciar uma formação executiva, em parceria com a Microsoft Portugal sobre Inteligência Artificial para Executivos, estruturada em seis módulos. "Cientes de que a inteligência artificial é uma realidade irreversível e que irá capacitar pessoas e organizações na alcançarem melhores e maiores resultados", foi formalizado um protocolo, a fim de capacitar quadros executivos nas organizações, com maior enfoque no setor das PME, saúde e autárquico.



Novidades a caminho

Outra novidade é também a pós-graduação em Customer Care Strategies, com o objetivo de enriquecer e apoiar o crescimento destes profissionais, face ao crescimento do segmento de customer care. Esta inclui, nomeadamente, um projeto prático de implementação nas organizações.

Foi ainda pensada a oferta de uma PG de Felicidade Corporativa e Gestão de Talento em parceria com o ISLA de Gaia "com o objetivo, entre outros, de desenvolver competências na construção de um plano de gestão e ação alinhado com os valores da organização para a felicidade".





Destaque ainda para a nova PG em Neurocomportamento para a Excelência nas Organizações, que pretende dotar os alunos de conhecimentos e competências na área das neurociências com impacto na liderança das pessoas, proporcionando uma performance de excelência. Esta inclui técnicas e ferramentas inovadoras e elaboração de projeto.

"O sentido de oportunidade, celeridade e flexibilidade no lançamento

de cursos breves é algo que nos caracteriza e que iremos continuar a oferecer", refere a diretora da Coimbra Business School.

Estão ainda previstos cursos breves em áreas como marketing digital, tecnologias de informação, cibersegurança, Power BI, contratação pública, análise de dados, gestão de risco, planos de negócio e planos de marketing, importação e exportação, liderança, soft skills, gestão e mediação de seguros, inteligência e gestão emocional, gestão do tempo, fundos comunitários, SNC-AP, neurociência para a liderança, publicidade digital, SEO e web analytics, entre outros.

"A capacidade de ajustamento à realidade global e resposta de toda a estrutura tem sido decisiva para manter o crescimento sustentado da CBS", conclui Georgina Morais.