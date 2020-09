ISCSP-ULisboa: formação ao longo da vida

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) é uma das dezoito unidades orgânicas da Universidade de Lisboa, a universidade portuguesa mais distinguida em termos de rankings internacionais.

O nstituto de Estudos Pós-Graduados do ISCSP-ULisboa (ISCSP-IEPG) disponibiliza 23 cursos de pós-graduação em 2020/2021, nas áreas de Administração e Políticas Públicas, Estudos Políticos e Estratégicos, Estudos Sociais, Gestão de Recursos Humanos e Sociedade, Cultura e Media.

Dentro destas áreas, e devido ao contexto atual, Alice Trindade, diretora do Instit do ISCSP-IEPG, destaca as pós-graduações em: Administração e Gestão de Saúde; Comunicação Estratégica Digital; Contratação Pública; Serviço Social em Saúde, Intervenção e Inovação; Gerontologia; e outros da área social, de Comunicação ou Gestão de Recursos Humanos.

Sobre os novos cursos destinados ao segmento executivo que vão ser lançados neste novo ano letivo, nota para "a primeira edição da pós-graduação em Deficiência, Cidadania e Inclusão Social". "É um curso totalmente inovador no panorama universitário português e usufrui do saber e produção do Observatório para os Direitos Humanos e Deficiência (ODDH) sediado no instituto", sublinha Alice Trindade.

Forte ligação com o mundo profissional

Quanto ao que distingue o ISCSP de outras universidades, a responsável pela instituição pública que já é centenária salienta que existem vários aspetos que são importantes na escolha de um curso. Em concreto, Alice Trindade refere-se à "ligação estreita entre a academia e o mundo profissional, aos professores recrutados entre profissionais de prestígio, à oferta inovadora que acompanha as necessidades de mercado, bem como a localização ímpar para participantes, com lugar para estacionamento gratuito".

Em relação aos professores, o ISCSP-ULisboa privilegia "o equilíbrio entre docentes de carreira com investigação nas áreas que lecionam e, no caso da formação de executivos, profissionais de renome de cada setor".