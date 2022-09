Liquid Learning: uma nova tendência a caminho

O mundo atual não é algo estático, formatado num modelo imóvel e sem evolução. A verdade é que ele está em constante movimento e, ainda que a globalização e a tecnologia nos aproximem, elas também desencadeiam mudanças a um ritmo acelerado. Uma delas diz respeito a novas formas de ensino, como é o caso do denominado Liquid Learning.

Trata-se de uma abordagem nova e completamente acessível que flui naturalmente da mesma forma que a vida moderna. É um modelo altamente flexível e que permite interação perfeita entre os mundos digital e físico. Dependendo da estrutura e do formato do programa escolhido, as aulas podem decorrer online, offline, em formato síncrono ou assíncrono, em Lisboa, Madrid, Nova Iorque ou em qualquer outra parte do mundo.

A aprendizagem em formato Liquid Learning surge centrada no debate, na partilha de ideias e experiências e num mix perfeito entre o estudo individual e a aprendizagem coletiva. Não se trata de mais uma formação online, já que os alunos remotos interagem com os presenciais, de forma transparente e frequentemente. Para garantir a melhor interação e integração entre os dois mundos, as escolas de negócios podem recorrer a uma variedade de ferramentas e exercícios como estudos, salas de reunião, dramatizações, fóruns, etc.

A verdade é que assegurar valor em formato Liquid Learning obriga a ir muito além dos novos modelos híbridos, criando uma oferta mais abrangente. Isso significa que uma instituição deverá aceitar que os seus alunos são "estudantes informados", na nova era digital, com as suas próprias estratégias de aprendizagem que podem não se encaixar perfeitamente na abordagem do professor. Nesse sentido, as escolas assumem que professores e alunos não são mais do que partes de uma mesma discussão.

Um bom ambiente de formação em Liquid Learning não define que a tecnologia é condição essencial e a melhor forma de aprender. Nesse sentido, a tecnologia deverá ser vista como mais uma ferramenta de aprendizagem. Por exemplo, em áreas de estratégia de negócios, um estudo de caso gamificado permite aos alunos ter feedback em tempo real sobre as suas decisões em cada estágio da atividade. Aqui, falamos de tecnologia como mais uma poderosa ferramenta de aprendizagem.