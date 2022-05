Mercado procura competências

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em Portugal, o mercado procura os profissionais que apostaram e investiram em programas de formação executiva. Quem o diz é Vanda Brito, a diretora de Recursos Humanos da Kelly Services. Segundo a responsável, Portugal já tem um caminho feito a este respeito e isso vê-se com “a qualidade consolidada de várias escolas que continuam a subir e a manter-se nos rankings internacionais ano após ano”.





“Felizmente, muitos dos alunos que frequentam estas formações são portugueses e isso é sinónimo de que o mercado de trabalho procura profissionais que escolheram continuar a investir nas suas competências ao longo do seu percurso profissional. Isto é também muito claro quando são as próprias entidades empregadoras que financiam estas formações pois identificam aqui um meio de continuar a dotar a organização das melhores práticas e tendências”, afirma Vanda Brito.





Questionada se as competências adquiridas por estes profissionais ou gestores lhes trazem vantagens na altura do recrutamento por parte de uma empresa ou organização, a responsável da empresa de Gestão de Recursos Humanos responde afirmativamente.





"As áreas de gestão, marketing, recursos humanos, inovação e liderança serão as mais procuradas pelos profissionais e pelas organizações." Vanda Brito, a diretora de Recursos Humanos da Kelly Services



“Claramente a formação executiva é uma vantagem evidente no contexto de um processo de recrutamento, principalmente quando subimos na hierarquia organizacional”, explica e continua: “Na altura de decidir, as organizações procuram profissionais que lhes garantam conhecimento, inovação e até posicionamento. A passagem por este tipo de formações também traduz a aquisição de determinadas competências que podem fazer a diferença num momento de escolha.”





No que diz respeito às áreas ou setores que mais querem estes profissionais, Vanda Brito diz que a procura é “bastante transversal no mercado em termos de setores”. “As áreas de gestão, marketing, recursos humanos, inovação e liderança serão as mais procuradas pelos profissionais e pelas organizações.”





A importância do networking

Para os gestores, executivos, profissionais com cargos de liderança, é fundamental evoluir se querem ter competências para liderar as suas empresas na adaptação às mudanças do mercado de trabalho. Essas ferramentas obtêm-se em bons cursos, frequentados em escolas de referência.





“Para os profissionais continuarem a evoluir em termos de competências, manterem-se atualizados sobre as práticas atuais e tendências futuras, é fundamental aprender ao longo da vida. Isto é válido para todas as profissões. As funções especializadas ou de gestão não são exceção. É absolutamente necessário que os profissionais procurem conhecimento diariamente e procurem também formações, que podem ser executivas, como meio de reforço dos seus conhecimentos”, explica Vanda Brito.





A responsável da Kelly acrescenta que a contribuição das formações executivas vai além dos conhecimentos técnicos. “Claro que é um fator fundamental, mas existe um outro fator paralelo que acaba por impactar a vida dos profissionais ao longo da vida: o networking. Este elemento é fundamental para um contínuo caminho de crescimento pessoal e profissional.”