Mestrados que fazem a diferença

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), através da sua Escola Superior de Ciências Empresariais, oferece ao nível da formação para executivos cursos de mestrado nas áreas de Ciências Empresariais, Contabilidade e Finanças, Gestão de Marketing, Gestão de Sistemas de Informação, Gestão e Administração de Escolas, Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar, Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento e Segurança e Higiene no Trabalho.





Alguns destes cursos são em parceria com outras escolas superiores. Todos estes cursos foram construídos de modo a dar a oportunidade aos estudantes de “prosseguirem estudos e aprofundarem o seu conhecimento, mas assentam acima de tudo no desenvolvimento das competências necessárias à gestão de ambientes complexos e com acelerados ritmos de mudança”, explica Ângela Lemos, presidente do IPS. Destes cursos, a responsável do instituto destaca o mestrado profissionalizante em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento, construído em estreita parceria com a Modelo Continente SGPS, o mestrado em Gestão em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar, em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e com a Escola Superior de Saúde do IPS, bem como o mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho, que permite, além da qualificação académica, a qualificação profissional como técnico superior de Saúde e Segurança no Trabalho.

Dos supracitados programas, Ângela Lemos realça o mestrado profissionalizante em Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. “Este mestrado, inovador e um dos primeiros a funcionar no país com estas características, adota uma visão interdisciplinar e sistémica dos processos logísticos e integra competências associadas à inovação tecnológica, promovendo a capacidade de lidar com os desafios emergentes, associados à atual e contínua disrupção e transformação digital das empresas.” O seu modelo pedagógico – prossegue – assenta na “Aprendizagem Baseada em Projetos, modelo ativo centrado no estudante”. “Funciona em regime de blended learning, conjugando sessões presenciais com sessões de ensino a distância”, informa a responsável do IPS.





No que diz respeito ao próximo ano letivo, esperam-se novidades na área dos mestrados. “Aguarda-se a acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de um novo mestrado em Ciência de Dados para Empresas, a funcionar em regime de b-learning, que tem como objetivo aliar os sistemas e as tecnologias de informação ao processamento e análise de dados, recorrendo à utilização de técnicas de Data Science, Machine Learning e Big Data, potenciando o processo de tomada de decisão e otimizando o retorno esperado dos negócios.”

Uma forte ligação à região

Sobre o que torna único o IPS, Ângela Lemos refere que a formação de executivos tem vindo a ser desenvolvida “numa forte ligação à região, ouvindo os parceiros e com eles construindo uma resposta às necessidades reais do país, mas acima de tudo da região, contribuindo para a coesão territorial”. Refere ainda a importância destas aprendizagens na formação ao longo da vida, permitindo aos quadros executivos apostarem no seu desenvolvimento profissional, enquanto contribuem para o desenvolvimento e para a competitividade das suas organizações.





São fatores distintivos do IPS “o corpo docente altamente qualificado, a forte ligação ao tecido empresarial, adoção do regime de blended learning, um modelo de ensino e aprendizagem centrado na resolução de problemas reais, bem como a possibilidade de os estudantes desenvolverem como trabalho final de curso, além da dissertação, um projeto ou um estágio, permitindo uma forte ligação ao mundo empresarial”.