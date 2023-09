Metodologia de ensino blended e flipped

"O nosso método de ensino é o que nos diferencia dos concorrentes, garante resultados aos alunos e nos confere a liderança no setor." A certeza foi deixada por Diogo Reis Pereira, diretor de marketing do Wall Street English (WSE), que apresenta no mercado "um método de ensino blended que conjuga a melhor tecnologia com os melhores professores, e um regime de aulas flipped". Neste caso, primeiro o aluno estuda e faz o "trabalho de casa" na plataforma digital do WSE, com aulas multimédia e conteúdos interativos "e só depois realiza a aula com o professor, na qual, por se ter preparado, participa proativamente e tira melhor partido do tempo".

Diz Diogo Reis Pereira que este método é o mesmo para particulares ou empresas, e a sua atual flexibilidade "permite ajustar a formação aos horários mais exigentes e adicionar ou adaptar conteúdos consoante a especificidade técnica do cliente". Também em todos os casos existem consultores de inglês ou coaches focados em acompanhar os alunos e manter a sua motivação. Da mesma forma, especificamente para as empresas, "disponibilizam-se também relatórios de gestão e performance dos alunos aos responsáveis pela formação ou RH".

Não por acaso, o Wall Street English posiciona-se no mercado português "como líder no ensino da língua inglesa, prestando um serviço de formação premium, com um método de ensino único e exclusivo – o mais completo para adultos, adolescentes e empresas".

A marca disponibiliza cursos personalizados às necessidades dos alunos, com horários flexíveis e ajustados aos seus próprios horários, além de contar ainda com "uma grande diversidade de aulas com os melhores professores e centenas de exercícios, com resultados garantidos". Os cursos podem ser presenciais, 100% online ou mistos, "permitindo aos alunos alternar consoante a sua vontade", refere o responsável do WSE.

Todas as soluções que as empresas precisam

No caso mais concreto das empresas, "podem ser criadas turmas fixas e pedidos professores para dar aulas também nas próprias empresas". No entanto, a solução 100% online, focada na evolução individual do aluno, sem necessidade de criação de turmas ou horários, "permite-lhes realizar aulas quando e onde quiserem, tendo sido por isso a modalidade preferida e mais escolhida pelos executivos", sublinha Diogo Reis Pereira.

Já no caso da formação on-demand, a verdade é que existem organizações que pedem ajuda com inglês mais técnico e característico do seu setor. Nestes casos, o WSE opta por, em adição ao curso, preparar também materiais e formações "para entregar à empresa e que lhes possa ser útil daí em diante, para futuras formações internas". Há ainda "cursos já desenhados para determinadas áreas e setores nos quais os alunos podem também inscrever-se".

Flexibilidade na realização das aulas, quer quanto ao local como à hora em que são feitas, é uma das chaves do sucesso do WSE, acredita o seu responsável, que acrescenta ainda: "As nossas turmas, nas empresas, conseguem cumprir com o programa e atingir os resultados desejados."

A procura de cursos por parte dos executivos é uma realidade, "principalmente desde a pandemia" sendo esta uma "tendência para continuar a crescer tendo em conta a dificuldade que se sente atualmente a recrutar". Por seu lado, existem ainda "mais executivos" a procurarem o WSE "para se prepararem para a certificação Cambridge", refere Diogo Reis Pereira.

A pensar no futuro, a marca está a abrir novas escolas e a trabalhar na renovação dos atuais centros de inglês. Este ano foi ainda lançado "um curso exclusivo para adolescentes" e, muito em breve, será apresentado "também um curso de formação de inglês focado única e exclusivamente em business, com conteúdos exclusivos do Financial Times".