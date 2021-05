Metodologias e conteúdos ajustados aos desafios

"O ano de 2021/22 na Universidade Portucalense (UPT) promete ser desafiante!" Quem o antevê é Shital Jayantilal, diretora do Departamento de Economia e Gestão da UPT. A responsável recorda que a pandemia levou a UPT a adequar de forma célere toda a sua oferta formativa para o online. E apesar de reconhecer que o ensino presencial, com o contacto pessoal, é insubstituível, sublinha que o híbrido trouxe "inegáveis vantagens ligadas ao forte impulso na utilização da tecnologia no ensino". "Assim sendo, parece-me que há aspetos deste sistema híbrido que se irão manter em 2021/22, salientando, entre outros, a dinamização de webinars sobre temáticas relevantes para os diversos stakeholders, que reforçarão a ligação com as empresas e a comunicação com os alunos."

No próximo ano letivo, a UPT continuará também com o ensino centrado nos alunos, dotando-os das "competências técnicas necessárias" para que as instituições que lideram tenham sucesso. O ensino ministrado contribuirá igualmente para o "fortalecimento das competências comportamentais, de liderança, comunicação e resiliência" dos alunos, características cada vez mais relevantes no mundo em transformação no qual vivemos.

Perguntámos a Shital Jayantilal que benefícios pode ter um profissional que decide frequentar a formação executiva da UPT. A diretora do Departamento de Economia e Gestão começa por responder que a UPT se distingue pela forte ligação que tem ao tecido empresarial e com a preocupação de responder às suas necessidades. "Assim, a UPT tem ajustado as suas metodologias e conteúdos para melhor preparar os seus alunos para ultrapassar os desafios que as empresas enfrentam."

É-nos explicado que estes profissionais terão a oportunidade de fortalecer as suas competências técnicas e a capacidade de perseverança e resiliência, num ambiente que estimula a criatividade e inovação, na resolução de problemas, cada vez mais complexos, que o mundo empresarial enfrenta. "Durante a formação, os profissionais irão ampliar o conhecimento das tendências dos mercados e indústrias, e cimentar formas de alavancar as suas competências, cultivando um networking transversal e global", conta a docente.

MBA para Gestores de PME

A UPT tem 14 mestrados e um número similar de pós-graduações, Short Masters, Formações Aplicadas e Short Masters Executivos. Esta oferta diversificada abrange várias áreas nomeadamente: direito, solicitadoria, relações internacionais, economia, gestão, marketing, psicologia e educação social, informática, engenharia informática, ciência de dados, ainda como as áreas do turismo e da gestão da hospitalidade.

Na impossibilidade de falar um pouco de todos estes programas, pedimos apenas alguns destaques. Shital Jayantilal aponta "o MBA para Gestores de PME, que é um programa diferenciador, na medida que responde às exigências específicas destas empresas, que representam mais de 95% do tecido empresarial português". Este MBA – prossegue a responsável ­– tem um corpo docente com experiência académica e empresarial e investigação orientada para os desafios que estas empresas enfrentam.

Shital Jayantilal realça o projeto de investigação centrado nas empresas familiares e o projeto IEcPBI, focado na internacionalização. A componente teórica do MBA é complementada por uma forte componente prática através de estudos de casos reais, simulações em ambiente empresarial e troca de experiências com outros empresários e líderes. Além dos conhecimentos técnicos e científicos que os alunos adquirem, desenvolvem competências de capacidade de liderança, comunicação, resolução de conflitos, criatividade e inovação, que são cruciais para o sucesso num mundo altamente competitivo e em constante mudança.

Mestrado em Marketing e Negócios Digitais

Com a pandemia, a gestão das organizações e dos negócios tem sido impulsionada para um crescente recurso às tecnologias e ao digital. Neste contexto, salienta-se o mestrado em Marketing e Negócios Digitais, que registou um aumento significativo ao nível da procura. Este mestrado destina-se aos profissionais que querem apostar numa formação diferenciadora numa área com potencial enorme de crescimento, quer na transformação das empresas quer na criação de novos projetos empresariais. É cada vez mais importante as empresas terem profissionais com os conhecimentos e competências necessárias para desenvolver a digitalização dos negócios com sucesso. Este mestrado, explicam-nos, oferece essa possibilidade.

Shital Jayantilal destaca ainda o programa inovador que integra este mestrado – Programa On-The-Road –, o qual reforça os laços com as empresas, convidando-as a apresentar problemas específicos sendo os alunos desafiados a procurar e conceber as soluções mais adequadas. Este é um projeto único no âmbito dos mestrados nacionais, mas em linha com o que já se faz ao nível internacional neste âmbito.





Shital Jayantilal, diretora do Departamento de Economia e Gestão da UPT