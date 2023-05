O “fato” à medida

A formação customizada assume cada vez mais um lugar de destaque na formação executiva. As empresas perceberam que a retenção de talentos é crucial para o sucesso e o crescimento das organizações. É uma estratégia importante que permite aumentar a produtividade, melhorar a cultura organizacional e reduzir os custos associados à rotatividade dos colaboradores", diz Marta Ferreira, coordenadora da Formação Executiva da Universidade Portucalense, escola que, à semelhança das outras universidades e escolas de negócios, tem vindo a apostar cada vez mais na formação customizada para empresas.





"As soluções customizadas são uma área fundamental da nossa atividade, com um trabalho de grande valor e em constante crescimento junto de muitas empresas e organizações nacionais e internacionais. Este trabalho tem um feedback excelente e cada vez mais o ISEG Executive Education é percecionado como um parceiro de lifelong learning, capaz de responder a grandes desafios de upskill, reskill, e de transformações culturais fundamentais para o sucesso do negócio", conta Filipa Cristóvão, diretora do ISEG Executive Education, umas das escolas que oferecem este tipo de formação, desenvolvida num trabalho conjunto entre escola e empresa, para que possam dar resposta imediata às necessidades sentidas pela organização, criando um impacto positivo no negócio em questão.





Mas quando devem as empresas apostar neste tipo de formação? Filipa Cristóvão responde: "Quando a necessidade de formação é transversal a um grupo de pessoas, faz sentido avançar com um programa customizado, pois permite uma solução à medida das necessidades específicas da empresa e dos seus participantes, em que todas as variáveis podem ser cuidadosamente escolhidas para potenciar a aprendizagem e conduzir a um verdadeiro impacto".

Por outro lado, se a empresa quer dar formação a um colaborador – ou a um número reduzido de colaboradores –, os programas de inscrição aberta apresentam-se como uma excelente aposta.