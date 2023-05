"O que nos distingue é a flexibilidade da nossa estrutura e a visão estratégica”

O IEE – ISVOUGA Executive Education é a submarca da instituição que agrega a formação não graduada, direcionada para executivos. Falámos com Adelina Portela, diretora do ISVOUGA, que nos apresentou esta unidade, apontou os programas e falou dos seus méritos.

Em que consiste a oferta na formação executiva do ISVOUGA? Quais as novidades nestes programas para o próximo ano letivo? Pode falar um pouco sobre estes novos cursos – caso existam?

O ISVOUGA – Instituto Superior de entre o Douro e Vouga ministra, há mais de três décadas, licenciaturas, mestrados, cursos técnicos superiores profissionais e outras formações. Como instituição de ensino superior politécnico, teve desde a sua génese uma formação técnica aliada à componente científica, para além de uma ligação muito forte ao meio empresarial. Estas características foram potenciadas com a criação da sua submarca IEE – ISVOUGA Executive Education, que agrega a formação não graduada, muito direcionada para executivos, na expetativa de corresponder às suas necessidades de formação e investigação aplicada, com vista à resolução de problemas concretos.

O ISVOUGA prevê, a curto prazo, a criação de novas ofertas formativas em todos os níveis de ensino, num posicionamento de crescimento e de resposta às necessidades dos seus públicos.

Quais os programas que destaca da vossa formação executiva e porquê?

No âmbito do IEE – ISVOUGA Executive Education, encontram-se em funcionamento as pós-graduações em Marketing Digital e e-Commerce, já na sua 10ª edição, e em Recursos Humanos e Relações Laborais, na 4ª edição. Disponibilizamos ainda um curso avançado de Direito do Trabalho e vários cursos (TechSkills) de preparação de consultores na área das Tecnologias de Informação, nomeadamente nos softwares Primavera, Sage e PHC.

O que distingue a vossa escola?

Sem dúvida a flexibilidade da nossa estrutura e visão estratégica. O ISVOUGA tem sabido adaptar-se às necessidades do mercado. Através da sua unidade de formação executiva, disponibiliza cursos que permitem dar respostas muito concretas ao tecido empresarial, que se encontra bem alicerçado, em expansão e situado numa região conhecida pelo seu pioneirismo na transformação da cortiça, produção de calçado, de moldes e que acolhe, igualmente, empresas multinacionais das áreas das tecnologias da informação, logística e prestação de serviços altamente qualificados.

Entre as novidades e os cursos que já vêm de outros anos, quantos programas de formação executiva vão ter no próximo ano? Quais os vossos programas de estudos mais procurados?

Para o ano letivo de 2023/2024 apresentámos algumas novidades, nomeadamente a nova pós-graduação em Contabilidade e Gestão Pública, a pós-graduação em Direito e Fiscalidade da Empresa e o MBA em Inovação e Transformação Digital.





Relativamente à procura, a formação executiva que disponibilizamos há mais tempo é o curso de pós-graduação em Marketing Digital e e-Commerce, cuja 10ª edição se encontra a decorrer. É por esse motivo um caso de sucesso, explicado em parte pelo conjunto de prestigiados docentes que a compõem.

Como tem evoluído a vossa oferta e a procura dos alunos nos últimos anos?

Os cursos referidos têm tido forte procura e por essa razão mantemo-los na nossa oferta formativa. Contudo, estamos atentos aos sinais do mercado e vamos avaliando, em todos os momentos, a necessidade de renovação dessa mesma oferta em função das tendências e procura do mercado.

Qual a relação entre estes vossos cursos de formação executiva e o mercado de trabalho? Há alguns dados de empregabilidade? Como são recebidos junto das empresas? O que procura hoje o mercado?

Como tivemos oportunidade de referir este tipo de formações é muito direcionada para as necessidades específicas das empresas/organizações e para a resolução dos seus problemas concretos. Este foco permitirá mais facilmente a prossecução dos respetivos objetivos que conduzirão, conforme se espera, ao desenvolvimento, à criação de riqueza e correlativamente ao bem-estar social.

Têm formação customizada para empresas? Há muitas empresas a investir diretamente na formação dos seus quadros? Em que moldes?

O IEE disponibiliza formação à medida, por solicitação das empresas e outras entidades, procurando dar resposta muito concreta e direcionada às respetivas necessidades. As empresas, atualmente, investem fortemente na formação dos seus quadros técnicos e executivos e por esse motivo temos tido oportunidade de testemunhar esse investimento, nomeadamente através do pagamento integral dessas formações.