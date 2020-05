O que procuram nas escolas?

Os cursos e as áreas que estão a ser mais procuradas nas universidades são um indicador fiel do que o mercado empresarial pretende nesse momento. Da oferta na formação executiva da Católica Porto Business School – pós-graduações, cursos executivos, formação customizada – a maior procura vai para os programas na área da gestão como os MBA, Curso Geral de Gestão e Programa Intensivo de Gestão. A par destes programas generalistas, Ana Côrte-Real, associate dean para a Formação Executiva da escola, destaca a PG setorial de Gestão da Saúde, que tem sistematicamente uma procura crescente, fruto da excelência e do reconhecimento da formação da Católica Porto Business School na área e do Curso Executivo Controlo de Gestão - da Estratégia à Execução.

Na Universidade Portucalense, a par do MBA para Gestores de PME, Ferrão Filipe, vice-reitor da UPT, destaca o Executive Master em International Manager Director, o Master em Administração e Gestão da Educação e o Master em Direito Bancário e dos Valores Mobiliários. Aponta ainda o Crash Course de Formação aplicada em Conceitos Fundamentais de Contabilidade e Demonstrações Financeiras.

Já no ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, escola do IEE - ISVOUGA Executive Education, as duas formações mais procuradas têm sido o Marketing Digital e e-Commerce e Recursos Humanos e Relações Laborais, diz Adelina Portela, diretora do ISVOUGA.

Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education, informa que as pós-graduações são a área em que a sua escola regista maior procura e dispõe de uma maior oferta, até porque são uma ótima solução para os profissionais que procuram uma formação sólida e estruturante em gestão.