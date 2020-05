Objetivo: desenvolver a região de Entre Douro e Vouga e o país

O ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, sediado em Santa Maria da Feira e a lecionar desde 1990, foi criado pela Fundação Terras de Santa Maria da Feira, entidade que integra, além do município de Santa Maria da Feira, personalidades do meio académico e um conjunto de prestigiadas empresas da região, que, não obstante, operam a nível nacional e internacional. No âmbito da sua missão, o ISVOUGA, através da formação que ministra, propõe-se criar e reforçar competências suscetíveis de impulsionar o desenvolvimento económico e social da região em que se insere e do país. Consciente da importância que assume o processo da aprendizagem ao longo da vida, o ISVOUGA assume-se crescentemente como um polo de qualificação de distintos públicos, promovendo currículos versáteis, diferenciadores e de elevada especialização, com vista a fazer face às novas necessidades do mercado.

Assim, o ISVOUGA oferece através do IEE – ISVOUGA Executive Education os seguintes cursos de formação pós-graduada: Contabilidade e Fiscalidade (formação conferente de créditos pela OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados); Engenharia de Produto; Marketing Digital e e-Commerce; Recursos Humanos e Relações Laborais. As duas formações mais procuradas têm sido o Marketing Digital e e-Commerce, que vai já para a 8ª edição, e Recursos Humanos e Relações Laborais, esta, apesar de ter sido apenas lançada no corrente ano letivo, registou uma procura muito superior ao número de vagas disponíveis. Os responsáveis do instituto creem que a justificação para tal passa pelas características que diferenciam estes cursos e que têm a ver com o facto de tais formações irem muito ao encontro das necessidades dos potenciais candidatos e em particular dos candidatos que já se encontram no mundo do trabalho. Isto é muito patente nos testemunhos daqueles que frequentam, ou frequentaram, os cursos, muitas vezes profissionais já com uma carreira relevante e que viram no ISVOUGA oportunidades de evoluírem e algumas vezes até de redirecionarem as suas carreiras.

Formadores são uma fonte de inspiração

Um outro aspeto diferenciador e muito focado nos testemunhos referidos é a qualidade e relevo dos formadores, considerados pelos estudantes "verdadeiras fontes de inspiração e motivação". Estas circunstâncias motivam o ISVOUGA a dinamizar ainda mais o IEE – estrutura recém-criada e que teve a sua génese no anterior Serviço de Aperfeiçoamento de Competências (SAC) –, designadamente através da criação de cursos de curta duração, vulgarmente designados por microcertificações, que esperam lançar brevemente. No futuro próximo, o instituto procurará também capitalizar a experiência que teve de desenvolver, na vertente do ensino à distância, no âmbito da pandemia de covid-19.

Com efeito, naquele contexto, o ISVOUGA muito cedo determinou a suspensão das atividades letivas em regime presencial, mas no dia imediatamente seguinte encontrava-se a lecionar todos os seus cursos de licenciatura, mestrado, pós-graduações e CTSPS, à distância, mediante o uso de plataformas digitais. É certo que tal constituiu um grande desafio, dado o caráter inesperado da situação, porém, quer docentes quer discentes souberam adaptar-se às novas circunstâncias, ganhando até novas competências e valorizando-se.

Este tipo de formação executiva, que também não prescinde de uma troca de experiências, visa desenvolver competências no domínio do saber-fazer. Permite obter de forma metódica e organizada conhecimentos de ordem prática e teórica, que potenciam a consolidação de conhecimentos e experiência de base ou adquirida, fazendo com que os seus agentes marquem pela diferença e se destaquem no mundo do trabalho.