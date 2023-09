E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Todos os anos a Universidade Portucalense (UPT) avalia os programas já existentes na instituição e toma decisões conforme. Não por acaso a Universidade assume "um posicionamento de destaque no mercado da formação executiva pela elevada qualidade de programas que oferece ao mercado, que procuram ser inovadores e diferenciados nas metodologias de ensino", conforme faz questão de sublinhar, Marta Ferreira.

A coordenadora executiva da Portucalense Business School acredita ser fundamental "que os cursos sejam revistos periodicamente e que estejam em constante atualização", sendo a única forma de garantir que a UPT é "inovadora e responde ao mercado que está constantemente a reinventar-se".

A Universidade procura ainda manter uma forte ligação ao tecido empresarial, através das parcerias, e conta com uma equipa de docentes multidisciplinar, que permite auscultar o mercado "e antecipar as necessidades, respondendo de uma forma muito célere às empresas" além de obter "o reconhecimento das mesmas".

Com o objetivo de se afirmar "como um paradigma no ensino superior pela oferta interdisciplinar e inovadora" a UPT aproveita as sinergias das seis grandes áreas de conhecimento em que se especializou: Arquitetura e Urbanismo, Ciência e Tecnologia, Direito, Economia e Gestão, Psicologia e Educação, e Turismo Património e Cultura.

Mais pós-graduações e programas especializados

Assim sendo, no próximo ano letivo mantém os programas que tem vindo a oferecer "por serem uma referência junto dos profissionais e do mercado" além de continuar a oferecer cursos de preparação para os exames de admissão a carreiras profissionais na área de Direito, tal como o acesso ao Centro de Estudos Judiciários (com elevada procura).

Porém, os objetivos passam ainda por "alargar as áreas de conhecimento das pós-graduações e alargar a oferta em programas mais especializados, com menor duração e com um conteúdo essencialmente técnico e especializado", refere Marta Ferreira.





"A UPT valoriza o pensamento crítico, os conhecimentos técnicos, as competências comportamentais, como a liderança, e estimula a criatividade." Marta Ferreira, coordenadora executiva da Portugal Business School

MBA Executivo reformulado

Marta Ferreira destaca ainda o MBA Executivo, "que foi reformulado e que terá uma nova abordagem aos mercados internacionais e que se diferencia pela inovação dos conteúdos programáticos".

A instituição desenha programas customizados, à medida das necessidades das empresas – no próximo ano letivo vai inclusive aumentar a oferta customizada –, sendo que, o facto de ter capacidade de construir formação interdisciplinar acaba por se tornar "numa vantagem competitiva no mercado da formação executiva". A verdade é que "as empresas perceberam que a formação é crucial para o sucesso e o crescimento das organizações e por esse motivo a formação customizada assume cada vez mais um lugar de destaque na formação executiva da Universidade Portucalense".

Fator de distinção no mercado é a oferta de programas atualizados, diferenciadores e que "acrescentam valor no percurso profissional dos formandos e nas empresas". A UPT valoriza "o pensamento crítico, os conhecimentos técnicos, as competências comportamentais, como a liderança, e estimula a criatividade".

A procura deste tipo de formação "tem vindo a crescer, tanto por parte das empresas como por parte dos executivos", diz Marta Ferreira. O investimento direto na formação dos quadros "tornou-se uma necessidade para as empresas, tornando-as mais competitivas e atrativas".