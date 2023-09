Oferta pensada para responder às necessidades do mercado

A formação para executivos no Iscte Executive Education faz-se assente numa estratégia "simples" e suportada em três pilares fundamentais: desde logo na capacidade de se internacionalizar, mas também de abrir um catálogo vasto em conteúdos e formatos todos eles "feitos à medida das empresas", conforme explica José Crespo de Carvalho, professor catedrático, presidente e CEO do Iscte Executive Education.

A oferta no Iscte Executive Education conta com portefólios em matéria de Executive MBA, Executive Masters, pós-graduações presenciais, híbridas e online, boost programs de curta duração, e ainda "com programas abertos a todos", diz ainda José Crespo de Carvalho.

É ainda possível ali encontrar eventos, workshops, consultoria aplicada e também o conceito de "Linha editorial das vozes com 67 vozes por Portugal, 101 vozes pela Sustentabilidade, 71 vozes pela competitividade e 77 vozes pela nossa saúde". Neste campo, contam ainda com "a participação da sociedade civil", da qual se convidam diversas personalidades a participar e são debatidos temas da atualidade, com divulgação de opinião fundamentada, posições e heterogeneidade de pensamento.



Segredo do sucesso

No âmbito dos espaços formativos abordados, esta oferta de formação para executivos do Iscte Executive Education divide-se ainda por áreas temáticas que "vão das mais clássicas e intemporais, sempre updated, como as finanças, a contabilidade, a logística e as operações, o marketing, a liderança, as vendas, entre outras, às mais em voga, como a inteligência artificial, as componentes de analytics mais importantes, a sustentabilidade, a igualdade de género, a liderança no feminino, entre várias também".

José Crespo de Carvalho considera que, atualmente, "todos os temas chamados de soft skills contêm partes técnicas e todas as partes técnicas têm componentes soft". Assim sendo, o segredo do sucesso passa antes pela "proximidade, humanismo, e pela relação que estabelecemos com os participantes considerando a inclusão, a individualidade de cada um, o foco no ser humano e o profundo respeito por todos e pelas suas diferenças".

O Iscte Executive Education conta ainda com oferta on-demand, considerada "um dos pilares essenciais" não apenas no mercado nacional, "mas também, cada vez mais, no mercado internacional". Na realidade, José Crespo de Carvalho considera que é o próprio mercado que "escolhe e fala por si" no momento de optar. "Se o mercado não escolher não temos mercado, portanto, acreditamos que a escolha livre é o garante, o melhor garante, para sabermos que estamos na realidade do mercado e ela é o nosso substrato", refere.

José Crespo de Carvalho sublinha ainda que o Iscte Executive Education trabalha de forma "muito aplicacional" sem nunca "esquecer o mote: real life learning. Se há escola hands on, desde sempre, essa escola é esta há 35 anos."





Todos os programas têm as duas componentes, muito embora haja alguns formatos muito mais híbridos para o lado presencial e outros muito mais híbridos para o lado lado digital." José Crespo de Carvalho, professor catedrático, presidente e CEO do Iscte Executive Education

Do presencial ao híbrido

Fruto dos últimos acontecimentos mundiais devido à covid, a forma de ensinar também tem vindo a mudar e "hoje não há como não ter modelo híbrido", isto "se por híbrido se entende presencial, por um lado, e com meios digitais, por outro". Diz José Crespo de Carvalho que "todos os programas, na realidade, têm as duas componentes, muito embora haja alguns formatos muito mais híbridos para o lado presencial e outros muito mais híbridos para o lado digital".

De resto, o responsável máximo do Iscte Executive Education. sublinha que "há mercado" neste campo, sendo que a instituição pensa "muito as soluções com os clientes" e gosta "de coconstruir". As necessidades passam por tudo o que possa resolver as dores de cada executivo e cada empresa de forma sustentada: "Há tantas dores. Uma empresa é um sistema como um corpo humano. Pode ter dores nas costas, na barriga, nas pernas, na cabeça, e por aí fora. Nas empresas e devido às suas idiossincrasias, passa-se o mesmo. As dores são de natureza variada."

A pensar no futuro, mas com os pés no presente, o Iscte Executive Education deixou de olhar para conceitos como ano letivo e ano civil pelo que as novidades são preparadas "sempre que são necessárias" e "sempre que o mercado as pretende, sempre que há novos conteúdos ou formatos que tenham mercado".





Trabalhar para marcar a diferença

Os fatores de diferenciação que distinguem a oferta formativa do Iscte Executive Education no mercado nacional passam por: