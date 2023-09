Porque deve fazer formação em Human-Centered Design

Human-Centered Design (HCD) é uma abordagem que põe as necessidades humanas no centro do processo de design e desenvolvimento de um produto, serviço ou sistema. Em vez de se focar exclusivamente na eficiência técnica ou nos objetivos comerciais, o HCD procura entender as experiências e os problemas dos utilizadores, para criar soluções que são verdadeiramente eficazes e gratificantes para as pessoas que as utilizam.

Além de proporcionar uma significativa melhoria na experiência dos utilizadores, a prática de HCD traduz-se em ganhos tangíveis para as organizações. Desde o aumento de receitas, devido à maior aceitação do produto ou serviço no mercado, à diminuição de custos, por exemplo, de suporte ao cliente.

A utilização de HCD também pode reduzir os custos de desenvolvimento, pois, ao focar nas necessidades reais dos utilizadores, minimizam-se as iterações e revisões necessárias. Isto também leva a um time-to-market mais rápido, permitindo que a organização se mantenha à frente da concorrência. Adicionalmente, produtos ou serviços bem desenhados aumentam a satisfação e a fidelização do cliente, o que se traduz em benefícios de longo prazo como o aumento da retenção e o valor de ciclo de vida do cliente (customer lifetime value).

A procura por profissionais capacitados em HCD tem aumentado a um ritmo acelerado, contudo, a oferta ainda é insuficiente. Este facto torna imperativo não só a formação de novos profissionais, mas também a atualização dos já existentes, desde executivos de topo a membros operacionais. O conhecimento em HCD não é apenas uma mais-valia, é um imperativo estratégico.





Com a aceleração da transformação digital e a crescente complexidade dos ecossistemas de produtos e serviços, o domínio de HCD é agora uma competência-chave. Ter essas habilidades não só torna um profissional mais atrativo para empregadores, como também pode abrir portas para cargos de liderança e projetos mais inovadores.

Para executivos, a Certificação Internacional UX-PM é uma das formações mais completas e reconhecidas na área. A Tangível Academy é a responsável exclusiva pela certificação em Portugal, desde 2018. Esta certificação foi criada pela UXalliance, uma rede internacional de empresas de HCD com presença em 26 países, da qual a Tangível faz parte. Está direcionada não apenas para profissionais da área de Experiência do Utilizador (UX), mas também para todos aqueles que desejam compreender e incorporar as melhores práticas da UX nas suas estratégias empresariais.

Além desta certificação, a empresa desenvolveu uma série de cursos especializados que incluem User Testing, Design Thinking, UX Writing e Design Systems, entre outros. Na Tangível Academy, todos os formadores são profissionais praticantes nas áreas de ensino, que partilham não só o seu conhecimento teórico como também a sua experiência prática. A dimensão reduzida das turmas permite uma abordagem pedagógica personalizada, que valoriza a proximidade com os formadores e promove a troca de experiências entre os participantes.



