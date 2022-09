Portucalense ajuda a vencer desafios no mercado de trabalho

O investimento na formação pós-graduada é cada vez mais visto como "uma aposta fundamental para vencer os desafios do mercado de trabalho, que exige dos profissionais não apenas um bom nível de preparação em termos de conhecimentos científicos e práticos, mas também um conjunto de soft skills muito valorizadas pelos empregadores", explica Cláudia Carvalho, diretora de Marketing e Comunicação da Universidade Portucalense.

Atenta a esta realidade, a Universidade Portucalense (UPT) "tem uma ampla oferta ao nível dos mestrados, short masters, short masters executivos e pós-graduações". O portefólio da instituição abrange várias áreas: Direito, Relações Internacionais, Economia, Gestão, Marketing, Psicologia, Educação Social, Informática, Ciência de Dados, Arquitetura, Multimédia e as áreas de Turismo e de Gestão de hospitalidade.

Estando a UPT consciente da evolução do mercado do trabalho, estes cursos "têm uma forte componente prática, dinamizada pelo recurso a estudos de caso reais, simulações e troca de experiências com gestores de diversas áreas".



Programa On-The-Road

Em particular, os estudantes do mestrado em Gestão e do mestrado em Marketing e Negócios Digitais participam no Programa On-The-Road (OTR), um projeto que visa construir pontes entre a sala de aula e a realidade empresarial, "permitindo aos estudantes desenvolver uma vertente mais prática e mais próxima da realidade empresarial".

Ao nível da formação executiva, destaque ainda para o MBA para Gestores de PME: "É uma formação diferenciadora, concebida para ir ao encontro das necessidades específicas das PME."





Paralelamente, é cada vez mais frequente "ouvirmos falar em sistemas de informação, ciência de dados e business analytics nos mercados atuais". Poder-se-ia pensar que são apenas expressão da moda, "mas estes conceitos traduzem um modo de conduzir as empresas que é cada vez mais essencial. Vivemos num mundo cada vez mais marcado e dirigido pelos dados."

A necessidade de criar sistemas de análise destes dados, de forma a termos instituições e organizações mais eficientes e com melhores respostas no serviço aos cidadãos, "é assim urgente".

Para sobreviver no ambiente competitivo atual, as empresas e as organizações precisam de incorporar na sua atividade diária sistemas de análise de dados. Para isto é necessário ter "recursos humanos formados para trabalhar, analisar e extrair conhecimento dos dados, recorrendo a ferramentas tecnológicas mais recentes e usando modelos matemáticos e estatísticos adequados".

Foi nesse sentido que a oferta formativa foi reforçada com um mestrado e um short master em Ciência de Dados.