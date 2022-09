Pós-graduações em áreas emergentes das TI

Com o elevado ritmo da inovação tecnológica, nasceu uma multiplicidade de funções altamente especializadas, e a necessidade de contratar profissionais especializados nestas áreas emergentes.

Para responder a esta realidade, a Rumos, área de formação, disponibiliza, em parceria com o ISEC – Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa e a Atlântica – Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia, ciclos de estudos avançados que preparam executivos para se tornarem elementos catalisadores de inovação e crescimento nas suas organizações.



Data Science

Com a enorme quantidade de dados gerada pelos negócios, é imperativo para as empresas retirarem valor destes dados. A pós-graduação em Data Science, já na sua 15ª edição, foi criada para ajudar a responder a este desafio, formando profissionais habilitados a identificar oportunidades para uso de Data Science, a estruturar esses projetos, e criar e gerir as suas equipas.

Aprendem a extrair, processar e explorar dados, aplicando métodos estatísticos e são capazes de criar modelos descritivos e preditivos, que permitem a tomada de melhores decisões estratégicas para o negócio, como a criação de novos produtos ou serviços, otimização de recursos, entre outros.

Cyber Security & Data Protection

A cibersegurança e proteção de dados é outro dos grandes desafios de hoje. Todas as organizações estão expostas ao risco e necessitam garantir a criação, avaliação, implementação e manutenção contínuas das práticas essenciais de segurança. A pós-graduação em Cyber Security & Data Protection dá resposta à complexidade deste tema, preparando profissionais aptos a compreenderem os riscos, causas de ataques e ameaças de segurança que poderão afetar as organizações, e a implementarem um sistema de gestão de segurança, alinhado com as normas legais e objetivos de negócio, assegurando a sua continuidade e a confiança na organização.

Robotic Process Automation

A transformação digital das empresas veio também obrigá-las a repensar os seus processos de negócio, com foco na sua eficácia e eficiência. Neste contexto, a automação robótica de processos tem demonstrado uma real capacidade transformadora dos negócios, melhorando a produtividade, reduzindo e otimizando custos, e facilitando a criatividade e a inovação. A pós-graduação em Robotic Process Automation (RPA) destina-se a todos os que pretendam tirar partido desta capacidade estratégica de otimização de processos, habilitando os seus alunos a gerir equipas e projetos de automação, nas suas várias fases: preparação, programação, configuração, implementação, exploração e monitorização de robôs de automação.

Estas pós-graduações unem a experiência pedagógica de entidades do ensino superior com o "know-how" em áreas tecnológicas da Rumos. Têm, por isso, conteúdos programáticos atualizados e parametrizados para as necessidades reais das empresas, ministrados por profissionais no ativo, a colaborar em empresas com grande reconhecimento no mercado.